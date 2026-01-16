€ 5.0894
El e Vlad! Adevărul dureros pe care îl ascunde această poză. Mama lui a decis să vorbească
Data publicării: 21:03 16 Ian 2026

El e Vlad! Adevărul dureros pe care îl ascunde această poză. Mama lui a decis să vorbească
Autor: Dana Mihai

Vlad Vlad

Eliza Chirilă-Pop a scris, pentru prima dată public, despre lupta fiului ei, Vlad, diagnosticat cu cancer în urmă cu patru luni.

 

Este o mărturie dureroasă despre momentul în care viața familiei s-a rupt în două și un apel emoționant la solidaritate și donare de sânge.

"Astăzi, 15 ianuarie 2026, scriu pentru prima oară, public, despre povestea lui Vlad. Fiul meu.

Fix acum 4 luni, pe 15 septembrie 2025, viața noastră s-a rupt în două.

Timp de o săptămână, din spital în spital, din medic în medic, am sperat că e ceva benign. Un ganglion încăpățânat. O boală a copilăriei. M-am agățat de fiecare încurajare, de fiecare „o să fie bine”, de credință, de disperare, de orice.

Momentul diagnosticului

Pe 15 septembrie 2025 a venit vestea.

Era o zi însorită de toamnă. Afară, soarele. Înăuntru, patru ochi senini, medicii oncologi de la Spitalul Marie Curie, care ne spuneau, cu o calmă claritate, că urmează să vedem dacă tratamentul va însemna chimioterapie, radioterapie sau altceva.

Citește și: Milenialii - o generație obosită și stresată. De ce cancerul lovește tot mai devreme

Îmi amintesc perfect: pentru câteva secunde, inima mea a ieșit din corp. Cuvintele treceau pe lângă mine. Și nici nu puteam să plâng. Am întrebat, cu o voce stinsă, dacă suntem siguri că e cancer...

Cea mai mare temere a mea era, în sfârșit, rostită. Copilul meu primea un diagnostic crunt. Cancer. Malign. Ulterior aveam să aflǎm și numele complet: Limfom Burkitt, stadiul 4.

Povestea este despre Vlad. Durerea este a lui. Lupta este a lui. Noi suntem doar ajutoarele lui.

În toate aceste luni nu am spus nimic public. Am vrut să-i respectăm intimitatea, copilăria, dreptul de a fi protejat. Dar, în ultimele săptămâni, am simțit că toate semnele ne spun același lucru: e timpul să vorbim deschis.

Cu acordul lui Vlad, eroul familiei

O facem cu acordul lui Vlad, eroul nostru, cel ce va împlini curând 6 ani. El m-a rugat și să folosim această fotografie în postare.

Ne vom aduna gândurile, durerea și puterea și vom povesti mai mult în perioada care urmează. Poate povestea lui Vlad va inspira. Sau poate doar va aduce un gram de speranță pentru fiecare dintre voi.

Până atunci, însă, vă rugăm un singur lucru. Un gest simplu, dar vital: donați sânge.

Nu doar pentru Vlad, ci pentru toți cei care se luptă cu boala și au nevoie de sânge pentru a trăi.

Zilele trecute am apelat la rețeaua noastră de prieteni pentru Vlad. Este într-o aplazie profundă și are nevoie frecvent de sânge și de componente din sânge. Am fost copleșiți de numărul celor care au răspuns, de cât de repede s-a dus mai departe mesajul, de bunătatea oamenilor care au ales să ajute, chiar dacă nu îl cunosc.

În numele lui Vlad, vă mulțumim.
Pentru fiecare drum făcut până la un centru de donare.
Pentru fiecare mesaj.
Pentru fiecare gest care îi dă, lui și altora ca el, o șansă în plus.

Povestea lui Vlad continuă. Și noi, părinții lui, vom încerca să o spunem cât mai frumos posibil", a scris Eliza Chirilă-Pop, pe Facebook.

x close