Nicușor Dan a decorat-o post-mortem pe sora lui Corneliu Coposu, Steluța Lucia Rodica Coposu

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 3 septembrie 2025, decretul de decorare post-mortem a doamnei Steluța Lucia Rodica Coposu.

Astfel, în semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist, precum și pentru contribuția deosebită la consolidarea valorilor democratice și la cultivarea spiritului civic în rândul tinerei generații, Președintele Nicușor Dan a conferit post-mortem Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler doamnei Steluța Lucia Rodica Coposu.

Sora lui Corneliu Coposu a murit în urmă cu o lună

Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider ţărănist Corneliu Coposu şi preşedinta Fundaţiei care îi poartă numele, a încetat din viaţă la începutul lunii august.

Anunţul a fost făcut de Ion-Andrei Gherasim, preşedintele executiv al Fundaţiei Corneliu Coposu, printr-o postare publică.



"Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunţ că în dimineaţa aceasta doamna preşedinte a Fundaţiei Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului şi ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu, Steluţa Lucia Rodica Coposu, a urcat la Cer să-i întâlnească pe toţi cei dragi ai săi", se arată în mesaj.

Născută la 26 septembrie 1932, în comuna Bobota, judeţul Sălaj, Steluţa Coposu a urmat studii liceale şi universitare în Bucureşti, absolvind Institutul Politehnic în 1956. A lucrat peste trei decenii la Institutul de Studii şi Proiectări Energetice din Capitală. După moartea fratelui său, Corneliu Coposu, a contribuit decisiv la înfiinţarea Fundaţiei ce poartă numele acestuia, în anul 1996.



În anul 2009, alături de sora sa Flavia Bălescu-Coposu, a fost decorată de Majestatea Sa Regele Mihai I al României cu Crucea Casei Regale a României, pentru întreaga sa activitate civică şi devotamentul faţă de memoria fratelui lor.



"Generozitatea a moştenit-o de la mama, toleranţa şi dragostea de oameni de la Cornel, spiritul de dreptate de la tata şi de la Doina şi se poate spune că a cules de la fiecare dintre noi calităţile pe care nu le-a păstrat pentru ea, ci le-a dăruit celor ce aveau nevoie", spunea despre sora sa Flavia Bălescu-Coposu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News