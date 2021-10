Nicoleta Voica, DIETĂ. Cum slăbești 17 KG în 7 luni. Cele TREI ingrediente care te SCAPĂ de grăsimea din pandemie

După ce şi-a făcut operaţia de micşorare de stomac, Nicoleta Voica și soțul ei au decis să adope un stil de viață mult mai sănătos.

Cântăreața de muzică populară și Alin, soțul ei, a mărturisit care este secretul lor și cum au slăbit 17 kilograme în timp record.

Artista a dezvăluit că din cauza pandemiei de COVID-19, la fel ca majoritatea oamenilor din întreaga lume, s-a îngrășat foarte mult, iar când și-au dat seama, ea și soțul ei au decis să-și schimba stitlul de viață radical.

Cele trei ingrediente care i-au ajutat să-și schimbe radical stilul de viață

În primul rând și-au schimbat alimentația, eliminând din farfurii tot ceea ce are multe calorii.

În al doilea rând, au început să facă multă mișcare, stabilindu-și un minim de 6000 de pași pentru ea și 10.000 pentru el în fiecare zi, monitorizați cu ajutorul aplicațiilor de pe telefonul mobil.

"Când te apuci de lăutărie și de evenimente, cu nutriția mai pe planul doi, dar trezindu-mă cu 17 kilograme în plus în pandemie, am zis să ne apucăm de treabă. Acum 7 luni am luat decizia. Ne-am apucat să facem minim 6000 de pași, Nicoleta, respectiv 10.000 de pași eu. Ne-am apucat să ne echilibrăm alimentația, am introdus suplimenții corespunzători. Nicoleta a început să se odihnească mult mai bine", a declarat soțul Nicoletei Voica, Alin Voica Bagiu, pentru Antena Stars.

Astfel, aplicând această rețetă, cei doi au reușit să scape de surplusul de kilograme căpătat în perioada pandemiei.

Care este al treilea ingredient. Motivație pentru românii aflați în aceeași situație cu ei

Al treilea ingredient al celor doi soți a ținut de motivație.

Astfel, Nicoleta și Alin Voica au luat decizia să creeze un grup de Facebook, care a ajuns la peste 5.000 de urmăritori, în care povestesc tot ceea ce fac și în care-i ajută cu sfaturi și pe alți oameni care vor să scape de kilogramele în plus.

Nicoleta Voica organizează inclusiv tombole cu premii pentru a-i încuraja pe fani să le urmeze exemplul.

"Am zis că n-ar fi rău să nu fim singuri în tot procesul ăsta și am făcut un grup pe Facebook, ce se numește Maratonul perseverenților. (...) Nu mai suntem singuri, sunt vreo 5000 de oameni care ne urmăresc, ne împărtășesc ceea ce fac. Unii dintre ei au și achiesat la stilul nostru de viață și premiile pe care le pregătim sunt în proporție de 90% pentru ei", a mai spus soțul interpretei la Antena Stars.

La ce alimente a renunțat Nicoleta Voica, după operația de micșorare de stomac

"Când m-am dus să mă operez aveam 80 de kilograme. Am avut trei operaţii. Înseamnă sănătate, tinereţe, restartare într-un fel. Mă simt mai tânără, cu mai multă vigoare. Eu acum am 65 de kilograme, dar mai dau cinci. Umblam cu tensiometru în geantă, dar acum nu mai e nevoie. Analizale îmi sunt perfecte.

Fac o oră şi jumătate de sport pe zi. Fac 150 de abdomene pe zi, 100 de scări pe stepper, merg pe bandă 4 kilometri zilnic şi fac execiţii pentru braţe. Înainte, nu aş fi făcut nimic.

Nu mănânc nimic care conţine chimicale, nu, mezeluri, nu lămâie, nu oţet – un an de zile, nu alcool. Aveam măsura 48 şi acum am 36", a povestit Nicoleta Voica, într-un interviu pentru emisiunea "Răi da' buni".