Nicolae Kirculescu, lansare dublu compact disc

”În orice gen am scris muzică, preponderența melodiei a fost pentru mine mai mult decât o grijă, aproape o obsesie. Am acordat prioritate melodiei în raport cu armonia pe care am subordonat-o mereu punerii în evidență și îmbogățirii liniei melodice. Cât privește folclorul nu m-am servit de el și nici nu l-am citat, dar dragostea pentru el a făcut ca intonațiile sale să lase o amprentă puternică pe tot ce am compus. De aceea cred că muzica mea este o muzică prin excelență românească.” – Nicolae Kirculescu

Evenimentul, organizat de Asociația ProCultArt în parteneriat cu ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, se înscrie în seria manifestărilor dedicate celebrării personalității artistice a unuia dintre cei mai importanți reprezentanți ai muzicii ușoare românești – NICOLAE KIRCULESCU, la împlinirea a 120 de ani de la nașterea sa.

Proiectul omagial NICOLAE KIRCULESCU 120 continuă demersul cultural inițiat de actrița Miruna Ionescu și violonistul Valentin Albeșteanu, care are drept scop salvgardarea patrimoniului imaterial al muzicii ușoare românești din perioada interbelică prin crearea primei Biblioteci Digitale dedicate acesteia.

”Este un gest de reverență pe care îl facem în fața memoriei celor care au creat cortina sonoră a unei lumi plină de visare, lăsându-ne să trăim prin muzica lor într-o poveste din Bucureștiul de odinioară” – Miruna Ionescu

Prezentul album, dublu compact disc, lansat în premieră cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la nașterea compozitorului conține în exclusivitate muzică instrumental - orchestrală, compusă de Nicolae Kirculescu în decursul celor peste 4 decenii de carieră prodigioasă. Dintre cele mai cunoscute creații instrumental - orchestrale regăsite pe album (material muzical ce însumează 29 de compoziții!), amintim ”Moment muzical pentru pian și orchestră”, a cărei temă însoțește de 60 de ani genericul celebrei emisiuni difuzată de Televiziunea Română – ”Telenciclopedia” (1946), ”Clar de Lună” (1944), ”Licuricii” (1954) sau ”Sare și Piper” (1965).

La eveniment vor fi prezente personalități ale artei și culturii românești, reprezentanți ai instituțiilor partenere, dar și prieteni dragi ai compozitorului Nicolae Kirculescu, printre care Prof. Univ. Dr. Dumitru Constantin Dulcan, compozitorul Dan Dediu, Președintele UCMR, Daniela Popescu, Președinta Federaţiei Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor UNESCO din regiunea Europei şi Americii de Nord (FEACU), Ani Vișan (”Electrecord”), Prof. Dr. Mircea Penescu, Iosif Ion Prunner, dirijorul Corului Filarmonicii ”George Enescu” și al Orchestrei Medicilor, compozitorul Horia Moculescu, Octavian Ursulescu, Corina Chiriac, Ileana Şipoteanu, Alexandra Cepraga, Prof. Dr. Stephan Poen, reputat scriitor, muzicolog, medic foniatru şi bariton și mulți alții.

”Personalitate culturală de zbor înalt, al cărui geniu creator ne-a încântat nu o dată pe parcursul celor 45 de ani de creație, Nicolae Kirculescu rămâne pentru cei care l-au cunoscut îndeaproape, ca o persoană încântător de atașată și de o abordare extrem de simplă și naturală. Având șansa să mă număr printre aceste persoane, vă urez tuturor să-l cunoașteți pe calea muzicii! Foarte bună audiție!” – Marieta Bratu Palaghia, văduva compozitorului Nicolae Kirculescu

NICOLAE KIRCULESCU s-a născut pe 28 decembrie 1903 la București, într-o familie nobiliară, mama sa fiind contesă maghiară, născută Banffy. Primele noțiuni muzicale le-a primit la numai 3 ani, vârstă la care a început studiul pianului, iar primele compoziții, dedicate mamei sale, le-a scris la vârsta de 13 ani. Contrar dorinței tatălui său, dar cu acordul tacit al mamei, și-a desăvârșit studiile muzicale la Conservatorul de la Viena, unde era considerat conform unei cronici muzicale publicate în ziarul ”Neuer Wiener Tage”, drept o ,,nouă glorie mondială a muzicii interpretative pianistice”. Chiar și în aceste condiții, tatăl său, fost Secretar General al Ministerului Domeniilor, se opune unei cariere muzicale, Nicolae Kirculescu fiind obligat să se înscrie la cursurile Facultății de Drept din București al cărui doctorat îl obține la Sorbona în 1930. Avea să cocheteze în continuare cu muzica (fiind student a urmat în paralel și cursurile de Artă Teatrală ale marelui actor francez, Louis Jouvet!), iar în 1940 își face debutul oficial. La rugămintea lui Ion Vasilescu compune pentru Revista muzicală ”Suflet candriu de papugiu…”, piesa ”La căsuța cu zorele”; succesul răsunător al acesteia avea să deschidă drumul unui compozitor a cărui carieră impresionantă s-a desfășurat pe parcursul a 45 de ani; creația sa muzicală a intrat în circuitul universal din care răsare mereu și mereu, adaptată la diferite stiluri interpretative.

NICOLAE KIRCULESCU a compus muzică ușoară, instrumental - orchestrală pe care a intitulat-o ”Muzică de Divertisment”, a scris lucrări pentru Teatrul Muzical (Revistă, comedii muzicale, operete), a creat muzică de film și muzică pentru copii. Multe dintre piesele semnate Nicolae Kirculescu și fredonate în Bucureștiul boem al marilor schimbări sunt și astăzi cunoscute și fredonate: „Coșarul”, „Violete pentru fete”, „Inimă, de ce nu vrei să-mbătrânești”, „Așa începe dragostea”, „Ploua în seara aceea, doamnă”, „Să nu spui dorul nimănui”, „Când se crăpa de ziuă altădată”, „Odată-n viață”, „Când se sting luminile în București”... Avea să se stingă din viață în ultima zi a anului 1985.

Vă așteptăm așadar, duminică 26 februarie 2023, începând cu orele 18.30, la Sala Mare a ARCUB la un eveniment artistic de excepție, precizează organizatorii.

