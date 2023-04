Petrolul Ploiești - CS Mioveni. Nicolae Dică: Ne-a bătut Budi cu o execuție senzațională / Video

'Ne-a bătut Budi cu o execuție senzațională. Nu am reușit să facem o partidă bună, să revenim, să ajungem cu mingea în 30 de metri. În ultimii 30 de metri nu am reușit să punem probleme. Am arătat ca o echipă ca și retrogradată. Ok, am primit și noi un gol, dar să dăm și noi. Am arătat foarte rău.

De la vorbe la fapte e cale lungă. Degeaba vorbim dacă nu facem pe teren. Astăzi am fost slabi. M-am bucurat la început, că în primele 9 etape eram pe drumul cel bun.

Nu știu, o să ajung acasă și o să mă gândesc ce decizie voi lua. Nu vreau ca doar eu să îmi doresc rămânerea în Liga 1. Pentru mine e important că am venit. Am avut curaj. În nouă etape am arătat un fotbal bun.

O să mă gândesc acasă, să văd ce decizie voi lua. Nu sunt antrenorul care să vină și să-și dorească, iar jucătorii nu', a spus Nicolae Dică, la finalul meciului cu Petrolul.

În urma rezultatului din această etapă, CS Mioveni rămâne pe locul 10 în play-out, cu 11 puncte, în timp ce Petrolul este lider, cu 27 de puncte.

