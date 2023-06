Nicolae Ciucă, despre funcția de președinte al Senatului: Este importantă disponibilitatea de a învăța

Întrebat de junaliști dacă este pregătit pentru noua funcție, fostul premier Nicolae Ciucă a răspuns:

„În viață nu suntem niciodată pregătiți, dar este importantă disponibilitatea de a învăța”, a spus noul președinte al Senatului.

De ce și-a dorit UDMR Ministerul Dezvoltării încât i s-a părut o variantă de neacceptat în absența acestui Minister

„Nu pot să comentez. Fiecare dintre partide își dorește să scoată în relevanță ceea ce contează și are o percepție mai bună la nivelul alegătorilor. Ca atare, deciziile se iau pe baza unei analize interne la fiecare partid”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Amintim că marți, 13 iunie, Nicolae Ciucă a fost ales în funcția de președinte al Senatului, cu 88 de voturi „pentru” și 16 „contra”.

Premierul Nicolae Ciucă face declaraţii după Biroul Politic Naţional PNL.

"Am prezentat în şedinţă concluziile guvernării, concluziile programului de guvernare, şi, desigur, am votat participarea PNL în cele două forme de guvern, aşa cum am anunţat înainte de BPN.

Prima formă în care exista posibilitatea constituirii Guvernului pe structura coaliţiei, cu contribuţia celor 3 partide, PSD, PNL, UDMR şi acord parlamentar al minorităţilor. A doua formulă de structură a Guvernului era cea în care coaliţia este constituită din PNL şi PSD, cu acord parlamentar cu minorităţile.

În final, am prezentat către membrii biroului structura Guvernului, au fost aprobate şi nominalizările PNL pentru fiecare funcţie în parte.

În acest moment, putem veni şi explica tuturor ce reprezintă momentul în care se produce rotativa la nivelul guvernului. Este un moment pe care, aşa cum ne-am asumat în noiembrie 2021, l-am respectat", a declarat Nicolae Ciucă.

