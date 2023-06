Nicolae Ciucă, declaraţii după BPN

"Am prezentat în şedinţă concluziile guvernării, concluziile programului de guvernare, şi, desigur, am votat participarea PNL în cele două forme de guvern, aşa cum am anunţat înainte de BPN.

Prima formă în care exista posibilitatea constituirii Guvernului pe structura coaliţiei, cu contribuţia celor 3 partide, PSD, PNL, UDMR şi acord parlamentar al minorităţilor. A doua formulă de structură a Guvernului era cea în care coaliţia este constituită din PNL şi PSD, cu acord parlamentar cu minorităţile.

În final, am prezentat către membrii biroului structura Guvernului, au fost aprobate şi nominalizările PNL pentru fiecare funcţie în parte.

În acest moment, putem veni şi explica tuturor ce reprezintă momentul în care se produce rotativa la nivelul guvernului. Este un moment pe care, aşa cum ne-am asumat în noiembrie 2021, l-am respectat", a declarat Nicolae Ciucă.

