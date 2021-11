Nicolae Ciucă: Pensiile vor fi indexate cu 10%. La cât va ajunge pensia minimă

"Au fost stabilite următoarele elemente: va creşte pensia minimă de la 800 la 1.000 de lei, vor fi indexate pensiile cu 10%. Pentru cei care au un cuantum între 1.000 de lei şi 1.600 de lei se va da o indemnizaţie de 1.200 de lei la începutul anului viitor doar pentru anul viitor. Cei care au pensie mai mare de 4.000 de lei nu vor mai fi scutiţi de plata CASS. De asemenea, se va acorda cea de a 13-a indemnizaţie pentru persoanele cu handicap. Pentru copiii între o zi şi doi ani se va asigura plata a 600 de lei lunar, iar alocaţia va creşte la 243 de lei. De asemenea, salariul minim va creşte la 2.550 de lei. Am convenit împreună cu celelalte partide ca acesta să poată fi acordat pe 24 de luni", a spus Ciucă, la Palatul Parlamentului.



El a arătat că impactul acestor măsuri va fi de aproximativ 13,6 miliarde de lei.



"Impactul total este de aproximativ 13,6 miliarde (n.r. lei) şi urmează ca prin măsurile care vor fi asigurate în tot ceea ce înseamnă colectarea taxelor şi partea de dublare a redevenţelor să se găsească soluţii, plus celelalte măsuri fiscale şi nu numai", a spus Ciucă.



El a precizat că taxele nu vor fi majorate. "Fără taxă de lux. Nu vor fi crescute taxele. Vom rămâne pe cotă unică şi de asemenea s-a asigurat de toată lumea că vom aloca 7% pentru investiţii", a mai spus Ciucă, citat de Agerpres.

Ciucă: Am încheiat capitolul social al programului de guvernare si acordul politic; am demarat negocierile pe ministere

Senatorul Nicolae Ciucă, propus premier de PNL, a declarat, vineri, că discuţiile pe capitolul social al programului de guvernare s-au încheiat, la fel şi cele pe acordul politic şi că au fost demarate negocierile pe ministere.



"Am convenit pe capitolul social. L-am încheiat. Am convenit pe acordul politic. S-a încheiat. S-a redactat. Avem de ajustat câteva elemente la capitolul justiţie şi am demarat negocierile pe ministere", a spus Ciucă, la Palatul Parlamentului.



El a susţinut că nu există nicio discuţie ca vreuna dintre formaţiuni să se retragă din coaliţie şi că vineri după-amiază sau sâmbătă vor fi reluate negocierile.



"În momentul acesta fiecare dintre noi am convenit să luăm o pauză şi vom continua discuţiile fiecare partid în interior, urmând ca în această după-amiază sau mâine dimineaţă, în funcţie de cum stabilim cu liderii de partide, să reluăm negocierile. (...) Fiecare minister este foarte important şi nu există absolut niciun fel de discuţie ca vreuna dintre formaţiuni să iasă din coaliţie. (...) Sunt tehnici de negociere şi fiecare dintre partide îşi negociază obiectivele. (...) Nici noi nu vrem să intrăm în coaliţia de guvernare fără PSD, UDMR şi minorităţi. (...) Daţi-ne voie să găsim soluţii şi vom debloca această situaţie", a afirmat Ciucă.