Netanyahu îl nominalizează pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace

„În acest moment, el restabilește pacea în țară (după țară), în regiune după regiune”, a declarat Netanyahu în timpul unui dineu cu Donald Trump la Casa Albă.

Donald Trump, care spune că este hotărât să pună capăt războiului din Gaza, l-a primit pe premierul israelian în pline discuții indirecte între Israel și Hamas.

„Prioritatea absolută a președintelui în Orientul Mijlociu este încheierea războiului din Gaza și întoarcerea tuturor ostaticilor”, a asigurat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o conferință de presă.

Emisarul american Steve Witkoff urmează să călătorească la Doha în cursul acestei săptămâni, unde au loc discuții, a precizat ea.



Duminică, Donald Trump a afirmat că există „șanse bune” de a se ajunge la un acord „în această săptămână”.

Donald Trump a primit mai multe nominalizări la Premiul Nobel pentru Pace de-a lungul anilor din partea susținătorilor și a unor congresmeni republicani.



Omul de afaceri, care nu și-a ascuns niciodată ambiția de a obține prestigioasa recompensă, s-a plâns că a fost ignorat de Comitetul Nobel, în timp ce se laudă, printre altele, că a fost mediator în recentul conflict dintre India și Pakistan.



De asemenea, el și-a scos în evidență eforturile de a menține pacea între Egipt și Etiopia și pentru a negocia Acordurile Abraham, o serie de acorduri care vizează normalizarea relațiilor dintre Israel și mai multe țări arabe.



Fostul magnat imobiliar, autor al unei cărți intitulate 'The art of the deal', s-a prezentat în timpul campaniei sale prezidențiale din 2024 ca un pacificator care își va folosi abilitățile de negociator pentru a pune capăt rapid războaielor din Ucraina și Gaza.



La cinci luni de la începutul președinției sale, ambele conflicte sunt încă în desfășurare, mai scrie AFP.

