NEOM: Un zgârie-nori 100% autonom care va găzdui nouă milioane de rezidenți și care va avea propriul microclimat

Arabia Saudită a prezentat în avanpremieră The Line, un zgârie-nori lung de 170 de km, care se ridică la 500 de metri înălțime - mai înalt decât Empire State Building din New York. The Line este conceput să găzduiască nouă milioane de rezidenți, potrivit Sky News.

Serviciile ”autonome” sunt promise prin utilizarea inteligenței artificiale, în ceea ce este descris ca o ”revoluție a civilizației”.

Structura liniară lată de 200 m, care urmează să fie placată cu oglindă, este încercarea regatului de a crea o ”calitate a vieții mai sănătoasă și mai durabilă”, cu comunități ”organizate în trei dimensiuni” – spre deosebire de orașele tradiționale despre care se spune că sunt ”disfuncționale, poluante și care ignoră natura”.

Ce plănuieşte Arabia Saudită pentru Neom

The Line va fi construit în nord-vestul țării și este planificat să acopere 34 de kilometri pătrați, iar călătoria de la un capăt la altul este de așteptat să dureze doar 20 de minute.

”Nu va fi nevoie de mașini”, iar emisiile de carbon vor fi zero, se prezintă în proiect, sursele de energie și apă fiind descrise ca ”100% regenerabile”.

În interior, va exista un ”microclimat temperat pe tot parcursul anului, cu ventilație naturală”. Proiectul futurist face parte din NEOM, o zonă economică de 500 de miliarde de dolari.

NEOM a fost anunțat în 2017 ca parte a planului de reformă Vision 2030 al prințului moștenitor Mohammed bin Salman, care are scopul de a ajuta la diversificarea economiei Arabiei Saudite, departe de domeniul petrolului.

Se preconizează că o primă fază de strângere de fonduri va costa 319 miliarde de dolari, dintre care jumătate vor proveni din fondul suveran de avere al regatului.

Țara va apela la alte fonduri suverane din regiune dar și la fonduri provenite din alte părți ale lumii, a spus prințul moștenitor.

Discuând despre The Line, el a spus că ”din moment ce o facem din nimic, de ce ar trebui să copiem orașe normale?” El a adăugat: ”Cred că va fi cea mai bună zonă locuibilă – de departe – de pe întreaga planetă”.

