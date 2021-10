Negocieri Guvern Ciucă. Sindromul broaștei fierte sau doar o cacealma

Dacă arunci o broască vie într-o oală cu apă fiartă, va sări imediat pentru a-și salva viața. În schimb, dacă pui broasca într-o oală cu apă rece care apoi începe să fiarbă ușor, broasca nu va simți pericolul și se va adapta încet și sigur la temperatura care va crește. Când apa va deveni foarte fierbinte, broasca va muri pentru că nu mai are energie pentru a sări din oală, toată vitalitatea fiindu-i consumată de procesul de adaptare la disconfort.

Așa este și cu scenariile pe care le vedem că se vehiculează, pe surse, din partea partidelor despre Guvernul Ciucă. Se mai discută de o uniune PSD-PNL, se mai vehiculează niște nume pe la anumite ministere și astfel se mai testează și electoratul. Aceasta ar fi o strategie în cazul în care ei deja s-au înțeles, de fapt, și merg împreună la guvernare.

Dar la fel de bine poate fi doar o calceama, un joc de poker, în fiecare zice ce vrea și ce-și dorește pentru guvernare. Aceasta este și esența cacealmalei: să te porți ca și când ai niște cărți formidabile când, de fapt, ai o pereche amărâtă de optari, în ideea că ceilalți zic: ”să nu ne aruncăm noi că uite ce cărți bune are X, mai bine arunc cărțile mele. Am pierdut suma cu care am intrat în joc, dar măcar nu pierd de zece ori mai mult”.

Așadar, negociatorii partidelor fie s-au înțeles deja și acum ”testează” electoratul și mai trag puțin de timp, fie joacă la cacealma și fiecare așteaptă să cedeze ceilalți, dar momentan nu cedează nimeni, nu se ”aruncă” nimeni, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

VEZI ȘI: Declarațiile lui Ciucă reprezintă, de fapt, o amenințare la adresa PNL

Citește și: Nicolae Ciucă a declarat miercuri că îşi va "juca şansa până la capăt”

"Avem, în continuare, în analiză toate elementele de negociere, urmând să continuăm întreg acest proces de negociere. Tot timpul existe şanse. (...) Nu a fost niciodată această variantă, deci, nu îmi voi depune mandatul. (...) Sâmbătă seară expiră, la ora 24,00, termenul şi până atunci vom avea programul de guvernare şi lista Cabinetului depuse la Parlament (...). Nu este închisă uşa către absolut nimeni, noi continuăm să negociem, continuăm să discutăm şi să avem o soluţie finală. (...) Îmi voi juca şansa până la capăt", a afirmat Nicolae Ciucă, la sediul PNL, răspunzând întrebărilor pe această temă.



El a spus că, în acest moment, mandatul său la negocierile cu partidele parlamentare este de susţinere a unui guvern minoritar PNL-UDMR.



"În acest moment, mandatul meu este să negociem pentru un guvern minoritar PNL-UDMR. (...) Flexibilizarea mandatului urmează să fie discutată şi decisă, dacă o să fie cazul. (...) Aici cred că pot să avansez o dată, nu mai târziu de vineri, din punctul meu de vedere, este ultima zi când putem să avem acest BPN (pentru a decide flexibilizarea mandatului - n.r.)", a adăugat Ciucă.



Despre o întâlnire cu Dacian Cioloş, liderul USR, Ciucă a răspuns: "Am discutat cu dumnealui. Astăzi, acum, suntem aici, mergem să avem această întâlnire, discuţie şi se va comunica ulterior".



Întrebat dacă liderul USR l-a sfătuit să-şi depună mandatul pentru a avea timp de negocieri 2 -3 săptămâni, iar apoi să revină premier, Ciucă a spus: "Acum, ştiţi că în această perioadă sunt foarte multe sfaturi şi, atunci, pe masa de negociere venim cu elementele care sunt cu adevărat serioase şi ne pot duce către un demers care să asigure ţării un guvern".



De asemenea, întrebat dacă negocierea cu PSD a fost definitiv închisă, premierul desemnat a precizat: "Nu, nu este închisă uşa către absolut nimeni. Continuăm să negociem, continuăm să discutăm şi să avem o soluţie".



În legătură cu faptul că şi PSD şi USR şi-au exprimat neoficial intenţia de a intra la guvernate, Ciucă a precizat: "Pot să înţeleg foarte bine aceste tehnici de negociere, motiv pentru care daţi-ne voie să le folosim şi noi pe ale noastre".



"Nu avem încă o decizie în acest sens. Cum să alegem dacă noi discutăm despre un guvern minoritar", a adăugat premierul desemnat.