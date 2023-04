Nedreptate cu pensia minimă. Dumitru Costin (BNS): Am zis că nu se poate așa ceva! / Ce răspuns a primit de la Ministerul Muncii / video

În cadrul emisiunii „Ce Se Întâmplă“, la DC News, Dumitru Costin a vorbit despre conceptul de pensie minimă din legea pensiilor, care aduce cheltuieli destul de mari din Produsul Intern Brut și îi dezavantajează pe cei care au contribuit până la 35 de ani la sistemul de pensii.

„Comisia Europeană ne-a atras atenția că avem o problemă cu sistemul de pensii. Ultima lege a pensiilor a introdus o șmecherie în corpul său, un concept de pensie minimă, care în realitate nu e pensie, ci o indemnizație socială. Atunci când au adoptat legea, eu am dat publicității un document, o simulare, am fost și la Parlament, la Comisia de Muncă, unde mi s-a reproșat: Ce, bă’, ai venit tu să nu fii de acord? Noi vrem să facem o lege bună! Eu am făcut simulări matematice cu echipa de la departamentul economic al BNS și arătam un lucru. Din cauza creșterii accelerate al acestui indicator, așa-zisa pensie minimă - de care beneficiază ăia cu stagii scurte la salariul mediu pe economie, dar care calcă în picioare principiul contributivității - se comprimau pensiile în plată între salariul minim pe economie și 98% dintre cei care contribuiau la nivelul salariului mediu pe economie.

Că ai contribuit 15 ani la salariul minim pe economie sau că ai contribuit 35 de ani la salariul mediu pe economie, aveai aceeași pensie! Iată ce nedreptate uriașă! Am zis că nu se poate așa ceva. Și anul trecut am avut mai multe discuții cu ministrul Budăi și le-am sugerat la minister să renunțăm la nebunia asta și să scoatem această măsură în afara cheltuielilor din fondul de pensii. Dacă vrem să ajutăm persoanele care au ajuns la vârsta de pensie și au pensii mici, ca urmare a contribuțiilor lor limitate în timp, putem să dăm un mecanism distinct de protecție socială pentru a le asigura subzistența. Cu ocazia asta înțelegeau și oameni că dacă nu contribui, nu poți să ai pensie.

Răspunsul unui înalt funcționat din Ministerul Muncii - nu de față cu ministrul Muncii - a fost următorul: Domnule președinte, știți de ce am băgat acest lucru în legea pensiilor? Pentru că noi nu ne puteam duce la Parlamentul României să spunem că avem nevoie să acoperim gaura de la fondul public de pensie. Nu putem cere Parlamentului să facă transfer de bani pentru protecție socială, dar ne putem duce în fața Parlamentului și să spunem: 'Dați-ne bani pentru pensii, că noi plătim pensii!' În realitate, plătim din fondul public de pensii atât pensii, cât și ajutoare sociale. Acest lucru nu e corect și nu e principial pentru cei care își înregistrează contractele de muncă și plătesc șamd.

Anul trecut, 9,1% din PIB erau banii plătiți pe pensii, din care doar impactul pentru această așa-zisă pensie minimă a fost de 1,8%. Asta înseamnă că dacă le scot de aici și le duc în altă parte îmi rămâne în fondul de pensii suficienți bani să fac anumite corecții pentru oamenii care sunt abuzați și să le plătesc pensiile corecte“, a spus, la DC News, la „Ce Se Întâmplă“, Dumitru Costin, președintele BNS.

