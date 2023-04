”În 2010, pentru o sumă pe care nu puteau să o încaseze, de un miliard de euro, a venit Băsescu și a anunțat că taie salariile bugetarilor cu 25%, FMI a avut declarații după aia că nu le-a recomandat așa ceva, dar asta a fost altă chestie. În venituri a însemnat chiar și 40% că s-au dus sporuri, s-au dus pe orizontală toate lucrurile astea, au încercat să taie și pensiile, dar nu au reușit din cauza Curții Constituționale. Au crescut TVA-ul, care a fost iarăși o mizerie de nedescris, de la 20% la 24%.

Acum, estimarea este că ai 4 miliarde, păi dacă la un miliard de neîncasări a fost asta, la 4 miliarde cum vor arăta lucrurile? Apropo, dobânzile la care estul Europei se împrumută anul ăsta sunt mult mai mari decât dobânzile la care te împrumutai în 2010. Europa de Est s-a împrumutat anul ăsta de 3 ori mai mult decât anul trecut, peste 32 de miliarde de euro și nu s-a terminat anul, dar deja s-a împrumutat de 3 ori mai mult decât anul trecut. Spre ce naiba ne ducem? E mai grav ca în 2010?", l-a întrebat Răzvan Dumitrescu pe Dumitru Costin, preşedintele BNS.

Dumitru Costin, preşedintele BNS: Problema majoră pe care încă o avem în economie

"După părerea mea, nu va fi ca în 2010 pentru că problema majoră pe care încă o avem în economie o reprezintă, în opinia mea, pe de o parte, indisciplina fiscală, avem foarte mulți agenți economici care driblează legea sau o încalcă brutal, pe față.

Vă dau un exemplu. La întâlnirea de luni l-am rugat pe premier, zic: "domnule v-am ascultat discursul de săptămâna trecută din deschiderea ședinței de Guvern. Ați anunțat că ați făcut un apel public către marile companii să plătească taxe și impozite, și să respecte prevederile legale. A ieșit imediat reacția mediului de afaceri, cei din Concordia care reunesc acolo marile companii multinaționale și au spus: "nu este adevărat, afiliații noștri, companiile respective plătesc la zi taxe, impozite, contribuții, nu avem niciun fel de problemă".

Și am zis: "domnule, ați fost făcut mincinos, e și ministrul de Finanțe aici, dați publicității lista agenților economici care nu respectă prevederile legale și indiferent că sunt mari, mijlocii sau mici, puneți-i domnule acolo la vedere". Evident că la propunerea pe care am avansat-o eu nu am primit niciun răspuns, nici de la premier, nici de la ministrul de Finanțe. Eu aveam niște informații și am vrut să le verific de față cu premierul, informații direct de la ministrul de Finanțe", a declarat Dumitru Costin, preşedintele BNS.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News