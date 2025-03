Ne paște o criză economică precum cea din 2009? Ilie Bolojan: Consumăm de mai mulți ani mai mult decât ne putem permite

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, avertizează că, fără implementarea unor reforme structurale urgente, țara riscă să se confrunte cu o criză economică similară celei din 2009. Într-o conferință de presă recentă, Bolojan a subliniat că, deși România nu se află în prezent într-o criză, menținerea actualului nivel de cheltuieli publice, fără restructurările necesare, ar putea duce la dificultăți economice majore. El a menționat că, în contextul unei recesiuni economice ușoare la nivel european, care influențează inevitabil și economia românească, este esențială o reformă a statului pentru a evita situații critice similare celor din trecut.

Potrivit președintelui interimar, dacă nu se vor lua măsuri în perioada următoare, este doar o problemă de timp „până vom fi din nou cu spatele la zid” și ne vom aminti de Guvernul Emil Boc.

"Nu trebuie înțeles că suntem într-o situație gravă, dar cred că trebuie să recunoaștem că suntem într-o situație dificilă"

"Nu trebuie înțeles că suntem într-o situație gravă, dar cred că trebuie să recunoaștem că suntem într-o situație dificilă, în sensul că avem deficite bugetare foarte mari. Deci, consumăm de mai mulți ani mai mult decât ne putem permite. În condițiile în care ar apărea o recesiune economică, este evident că am fi în situația în care, pe fondul scăderii veniturilor, am ajunge să nu mai putem funcționa. Am ajunge într-o situație precum cea pe care am menționat-o. Cred că oamenii politici raționali sunt conștienți de ceea ce au de făcut. Am punctat și subliniez încă o dată: avem nevoie de o stabilitate politică, de o bună guvernare care să mențină controlul deficitelor, să reducă cheltuielile statului, să accesăm fondurile europene care ne sunt la dispoziție, pentru că această formulă, în afară de faptul că ne asigură o creștere economică, ne menține și în situația în care ratingul țării noastre este de natură să dea încredere investitorilor, creditorilor noștri, dar și companiilor care operează în România.

O stabilitate politică, în general, și o pace socială sunt condiții esențiale pentru a merge mai departe. De asemenea, nu vom putea evita o reformă a statului, pentru că, fără o astfel de reformă, vom menține deficitele. Trebuie să o facem nu pentru că ne impune Uniunea Europeană, ci pentru că este un comportament rațional. Trebuie să ne reducem cheltuielile, să ne creștem veniturile și să ducem banii în investiții pentru a crea condiții mai bune pentru români. Putem face asta în două moduri: programat, etapizat – care este varianta bună. E ca atunci când un cetățean merge la medic și, dacă el constată că are probleme de sănătate, se tratează la timp. Mai e și varianta în care amânăm, considerând că lucrurile se rezolvă de la sine, ceea ce este greșit. Nu se vor rezolva, iar atunci când vor apărea probleme de tipul unei recesiuni economice, care pare că vine, vom fi în situația de a acționa cu urgență. Mereu, când acționezi cu spatele la zid, costurile sunt mai mari, erorile sunt mai mari și e bine să evităm această situație", a explicat Ilie Bolojan.

