Nazare: Deblocarea împrumutului pentru CEC nu este doar o veste bună, ci o acţiune necesară

"Pe scurt, fimul acestui an in privinta CEC si a imprumutului subordonat. Deblocarea imprumutului pentru CEC nu este doar o veste buna, ci o actiune necesara pe care am propus-o inca de la elaborarea bugetului de stat. La momentul acela premierul Citu s-a opus vehement, fara sa ofere argumente, desi ordonanta era complet elaborata.

Dupa adoptarea bugetului am revenit cu propunerea in vederea primei rectificari. Premierul mi-a transmis ca desi am elaborat OUG el nu o va introduce pe ordinea de zi a Guvernului si nu va aproba alocarea de fonduri. Fara explicatii. Am demarat in luna Mai discutii tehnice cu Comisia Europeana (DG Competition) pentru a clarifica orice aspecte care mai puteau aparea si am programat si o discutie in luna iulie cu comisarul european Vestager pe acest subiect pentru a avea argumente suplimentare in disputa cu Florin Citu si a ma asigura ca nu vor aparea divergente cu oficialii europeni. Imprumutul era insa prevazut in planul de afaceri al CEC, deja agreat cu DG Competition. A urmat remanierea, pe 8 Iulie.

La prima rectificare desi solicitata de CEC, chestiunea imprumutului subordonat a ramas suspendata. Astazi prin rectificare ministrul de resort a facut primul pas pentru deblocarea acestei probleme, in ciuda opozitiei fostului premier, care a cerut o discutie in coalitie. Urmarind contextul prezentat mai sus este plauzibil ca unul dintre motive sa fi fost tot incercarea de blocare a imprumutului.

Nici acum nu m-am lamurit pe deplin care ar putea fi resortul opozitiei feroce din partea lui Florin Citu in privinta acordarii unui imprumut in conditii de piata unei banci de stat romanesti, cu un rol cheie pentru economia romaneasca", a scris Alexandru Nazare pe Facebook.

CEC Bank va utiliza împrumutul de la Ministerul Finanţelor pentru conformarea la cerinţele europene privind capitalizarea băncilor

CEC Bank va utiliza împrumutul de 1,4 miliarde de lei obţinut de la Ministerul Finanţelor, acţionarul său, pentru a asigura conformarea la cerinţele europene privind capitalizarea băncilor (MREL), precizează instituţia financiar-bancară printr-un comunicat transmis vineri Agerpres.



"CEC Bank va iniţia în perioada următoare demersurile pentru contractarea împrumutului subordonat de 1,4 miliarde de lei aprobat în şedinţa de Guvern de azi (n.r. 26.11.2021), pentru a asigura conformarea cu cerinţele europene privind capitalizarea băncilor (MREL). Acest împrumut subordonat a fost inclus în Planul de Afaceri 2019-2023 care a stat la baza procesului de majorare de capital şi care a fost aprobat de Comisia Europeană în 2019, trecând testul investitorului privat prudent. Pentru acest împrumut, CEC Bank va plăti trimestrial dobânzi stabilite la nivelul pieţei şi îl va rambursa la expirarea termenului de 10 ani, într-o singură tranşă", se precizează în comunicat, transmite Agerpres.