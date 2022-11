NASA a lansat mega-racheta Artemis 1 spre Lună - Video

Racheta, denumită SLS, a decolat la ora locală 01:47 (06:47 GMT) de la Kennedy Space Center din Florida. Cea de-a treia încercare de lansare a fost şi cea reuşită, după două încercări anulate în ultimul moment în această vară din cauza unor probleme tehnice şi apoi ca urmare a două uragane care au amânat lansarea cu încă câteva săptămâni.

Misiunea Artemis 1 este programată să dureze în total 25 de zile, iar multe etape pot fi în continuare problematice, însă prima decolare a acestei rachete-gigant de 98 de metri înălţime, dezvoltată timp de mai bine de un deceniu, reprezintă deja un real succes pentru NASA.

La 50 de ani de la ultima misiune Apollo, acest zbor-test, care va face ocolul Lunii fără aterizare şi fără astronauţi la bord, ar trebui să confirme că vehiculul este potrivit pentru un viitor echipaj.

Lansarea marchează marele început al programului Artemis, care are drept obiectiv trimiterea primei femei şi a primei persoane de culoare pe Lună. Scopul este de a stabili o prezenţă umană de durată pe Lună, în vederea pregătirii unei călătorii pe Marte. 'Multă sudoare şi lacrimi au fost puse în această rachetă', a mărturisit marţi directorul NASA, Bill Nelson.

În pofida unei lansări nocturne miercuri, circa 100.000 de persoane erau aşteptate să urmărească spectacolul, inclusiv de pe plajele din apropiere. Ca şi în cazul celor două tentative anterioare de decolare eşuate din această vară, operaţiunile de umplere a rachetei cu combustibil criogenic - peste 2,7 milioane de litri de hidrogen şi oxigen lichid - au creat probleme pentru NASA.

O scurgere de hidrogen extrem de inflamabil a fost detectată seara la baza rachetei, necesitând trimiterea unei echipe de tehnicieni pe rampa de lansare pentru a o repara, ceea ce a întrerupt pregătirile timp de aproximativ o oră şi a provocat o uşoară întârziere a programului iniţial de lansare. În această vară, prima încercare de decolare a fost anulată în ultimul moment din cauza unui senzor defect, iar a doua, din cauza unei scurgeri de hidrogen.

După aceste probleme tehnice, două uragane - Ian şi apoi Nicole - au ameninţat succesiv lansarea, amânând decolarea cu câteva săptămâni. Imediat după decolare, echipele de la centrul de control din Houston, Texas, au preluat controlul. După două minute, cele două propulsoare albe au căzut înapoi în Atlantic. După opt minute, treapta principală s-a desprins. Apoi, la aproximativ o oră şi jumătate după decolare, un ultim impuls din partea treptei superioare va pune capsula Orion pe drumul spre Lună, unde va ajunge în câteva zile.

Acolo, ea va fi plasată pe o orbită îndepărtată timp de aproximativ o săptămână şi se va aventura până la 64.000 km în spatele Lunii - un record pentru o capsulă locuibilă. În cele din urmă, Orion îşi va începe întoarcerea pe Pământ, testându-şi scutul termic, cel mai mare construit vreodată. Acesta va trebui să reziste la o temperatură care va fi de aproximativ jumătate din cea înregistrată la suprafaţa Soarelui în timp ce trece prin atmosferă. Aterizarea în Oceanul Pacific este programată pentru data de 11 decembrie. În 2024, Artemis 2 va duce astronauţi pe Lună, fără să aterizeze. O onoare rezervată echipajului de pe Artemis 3, cel mai devreme în 2025.

