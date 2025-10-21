€ 5.0832
Data actualizării: 20:52 21 Oct 2025 | Data publicării: 20:49 21 Oct 2025

BREAKING NEWS Mult trâmbițatul summit Trump-Putin de la Budapesta, anulat?! Informații de ultimă oră de la Casa Albă!
Autor: Anca Murgoci

republicanii-lui-trump-intentioneaza-sa-lanseze-anchete-de-amploare-asupra-administratiei-biden-daca-vor-castiga-alegerile_91419400 Donald Trump / Foto Agerpres
 

Mult trâmbițatul summit Trump-Putin de la Budapesta, anulat?!

Un nou summit între președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, nu va avea loc în viitorul apropiat, a declarat marți un responsabil de rang înalt al Casei Albe.

„Nu este prevăzută o întâlnire a președintelui Trump cu președintele Putin în viitorul apropiat”, a indicat acest oficial, care s-a exprimat cu condiția anonimatului.

Cât despre secretarul de stat american Marco Rubio, acesta nu are planificată vreo întâlnire cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, a adăugat același oficial, conform căruia discuția telefonică avută luni de cei doi șefi ai diplomațiilor a fost 'productivă', dar ei au decis să nu se întâlnească deocamdată.

Trump a transmis că în discuția cu liderul de la Kremlin „au fost făcute mari progrese” 

După o convorbire telefonică avută joia trecută cu Putin, înaintea întâlnirii de vineri la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a transmis că în discuția cu liderul de la Kremlin „au fost făcute mari progrese” către încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina și că va avea o nouă întâlnire cu omologul său rus, în capitala ungară Budapesta, în următoarele două săptămâni.

Tot la Budapesta urmau să se întâlnească pentru a pregăti acest summit Rubio și Lavrov, dar această întâlnire este acum amânată.

„O întâlnire suplimentară în persoană între secretarul de stat (american) și ministrul de externe (rus) nu este necesară”, a mai spus sursa citată, conform Agerpres.

EXCLUSIV Prima navă de război nouă și modernă pentru România în ultimii 35 de ani! Lucru important anunțat de ambasadorul Turciei 

Primul summit al președinților Trump și Putin, desfășurat în Alaska pe 15 august, nu a condus la rezultate pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul și aliații săi europeni sunt preocupați de garanțiile de securitate pentru Ucraina, în special desfășurarea de trupe în această țară, idee respinsă categoric de Moscova.

rusia
ucraina
trump
putin
