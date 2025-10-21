€ 5.0832
Data actualizării: 17:17 21 Oct 2025 | Data publicării: 17:17 21 Oct 2025

EXCLUSIV Prima navă de război nouă și modernă pentru România în ultimii 35 de ani! Lucru important anunțat de ambasadorul Turciei
Autor: Anca Murgoci

steag-romania-steag-national_92245000_83674200 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @frimufilms
 

România urmează să primească în curând prima navă de război modernă construită în ultimele trei decenii și jumătate.

Este o corvetă de aproape 100 de metri realizată în Turcia, parte a clasei Hisar. Nava va fi complet integrată în sistemele NATO și dotată inclusiv cu dronă Bayraktar, a confirmat Excelența Sa Özgür Kıvanç Altan, ambasadorul Turciei la București.

„Aceasta va fi prima navă de război nouă și modernă pentru România în ultimii 35 de ani”, a zis moderatorul emisiunii, jurnalistul Tudor Curtifan, în timpul interviului. Ambasadorul a prezentat acest proiect ca un simbol al unei relații strategice solide și vechi între cele două state:

„Suntem aliați naturali. Nu doar în NATO, ci și istoric, încă din perioada Antantei Balcanice”.

Iată dialogul de la DEFENSE ROMANIA:

TC: Excelența Voastră, cooperăm foarte bine și în domeniul industriei de apărare. Și în curând vom avea aici o corvetă turcească. Aș vrea să subliniez că aceasta va fi prima navă de război nouă și modernă pentru România în ultimii 35 de ani. Deci este un lucru uriaș.


OKA: Așa cum am spus, Tudor, suntem aliați naturali. Nu doar că suntem aliați în cadrul NATO, dar suntem aliați și din punct de vedere istoric, din perioada interbelică, din cadrul Antantei Balcanice. Nu suntem aliați noi. Așadar, NATO nu a făcut decât să întărească această alianță dintre noi. În ultimele decenii ne-am dezvoltat considerabil capacitatea și acum suntem capabili să producem practic toate componentele strategice de apărare. Din perspectiva noastră, privind alianța cu prietenii noștri români, suntem pregătiți să lucrăm împreună și nu doar să împărtășim produsele realizate în Turcia, ci și să construim împreună cu România, în Turcia și în România. prin producție comună, transfer de know-how, de tehnologie. Spre deosebire de alte țări, modelul nostru de parteneriat în industria de apărare, mai ales cu aliații noștri, ne permite să facem acest lucru. Și am observat că aceasta este un multiplicator de capacitate.


Așadar, da. Nava (n.r. - din clasa Hisar cumpărată de România) care se numește popular „corvetă ușoară”, dar e de fapt este aproape similară cu o corvetă normală. Este aproape la fel. Vorbim despre o navă de aproape 100 de metri lungime.


TC: Va fi înarmată, va avea și o dronă Bayraktar, această corvetă

OKA: Da, exact. Există și programul dronelor Bayraktar, iar acestea au fost livrate integral chiar anul trecut. Desigur, instruirea și activitatea legată de operarea lor sunt în desfășurare. Prietenii noștri români pot oferi mai multe detalii despre acest aspect. Dar s-a dovedit a fi o cooperare extraordinară. Și, după cum știți, compania Otokar, împreună cu un partener român, construiește în România peste 1.000 de vehicule blindate. Este un parteneriat uriaș.

TC: Și cred că este important de menționat, când vorbim despre această corvetă, că ea este complet integrată în sistemul NATO. Complet.

OKA: Tot ceea ce ține de această navă este conform standardelor NATO. Totul! Așadar, noi considerăm acest proiect ca fiind doar un început, ca să fiu sincer, pentru că putem face mult mai multe împreună. Putem construi împreună. Companiile noastre sunt pregătite să vină aici, să colaboreze cu parteneri români puternici, să modernizeze, dacă este necesar, facilitățile existente și să producă în România. Este un câștig reciproc pentru toată lumea.

EXCLUSIV „Am fost aproape de un acord de pace în Ucraina". Turcia dezvăluie negocieri din culise 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

turcia
razboi
