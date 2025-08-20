Mugur Ciuvică a plecat în Spania în căutarea „putiniștilor”. Ce a găsit, de fapt, acolo / video

Mugur Ciuvică a povestit că a mers în Spania să caute „putiniștii” lui Călin Georgescu și ai lui George Simion, dar nu a găsit niciunul.

„Am fost să caut și eu putiniștii lui Georgescu și ai lui Simion și nu am găsit o bucățică, un picior de putinist. Am fost în Spania. Spania e țara putiniștilor, nu ai cum... Am zis: „Bai, nene, mă duc acolo, îi văd și eu pe putiniști”, a spus Mugur Ciuvică.



„Ați zis că mergeți acasă”, a spus Bogdan Chirieac.



„La ei acasă”, a spus Mugur Ciuvică.



„Nu, nu! La dumneavoastră acasă”, a spus Bogdan Chirieac.



„La ei acasă. Nu am găsit picior de putinist”, a spus Mugur Ciuvică.



„Dar unde erau putiniștii ăia?”, a întrebat Bogdan Chirieac.



„Pai ăia mă întreb. Mă gândesc... Ori erau aici să pregătească revoluția din septembrie, că așa zic putiniștii, că în septembrie fac revoluție, ori erau la ce sunt ei acolo, că nu i-am văzut la mare. Nu au și ei o zi liberă, să stea și ei. Toată planeta era la mare în Spania, dar urmă de putinist nu am văzut. De ce? Îi munciți așa mult?”, a spus Mugur Ciuvică.



„Vă pot răspunde eu. Erau toți la coadă, domnule Ciuvică, să-și facă buletinele pe care și le-au tăiat. Deci, nu „turul 2 înapoi”, ci „buletinul înapoi”. Cred că toți erau la coadă la buletine”, a spus Diana Tache la emisiunea „Miercurea Neagră”, de pe DC News, DC News TV și Stiridiaspora.

