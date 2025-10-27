MS Margareta, mesaj cu ocazia deschiderii Catedralei Naționale

Sfinţirea picturii şi, totodată, deschiderea Catedralei Naţionale întru slujirea liturgică şi participarea credincioşilor este o dovadă a biruinţei unor valori naţionale, dar şi un prilej de aducere aminte a legăturii de 160 de ani dintre Casa Regală şi Biserica Ortodoxă, a transmis Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, potrivit Agerpres.

Custodele Coroanei aminteşte că "aniversăm 140 de ani de la recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, în timpul Regelui Carol I şi al Mitropolitului Primat Calinic, la 25 aprilie 1885".

"Regele Carol I a avut istorica responsabilitate de a domni pe timpul păstoririi a şase Mitropoliţi Primaţi ai României, Nifon, Calinic, Iosif, Ghenadie, Atanasie şi Conon. O lungă şi rodnică epocă din viaţa Naţiunii noastre căreia îi datorăm ceea ce suntem astăzi. De asemenea, omagiem împlinirea a 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie, în timpul domniei Regelui Ferdinand I şi al Patriarhului Miron, la 4 februarie 1925", afirmă Majestatea Sa Margareta într-o postare pe pagina de Facebook a Familiei Regale a României.

Totodată, Custodele Coroanei subliniază că "Regele Ferdinand Întregitorul a trăit fericita zi de a vedea România victorioasă în Primul Război Mondial, pe cea a împlinirii Marii Uniri, dar şi fericita zi în care Biserica Ortodoxă naţională a fost ridicată la rang de Patriarhie", "iar relaţia strânsă, instituţională şi personală, a suveranului cu patriarhul Miron Cristea a însemnat mult pentru societatea, pentru spiritualitatea şi pentru unitatea românească".

"Admir profund faptul că, deşi în vremuri grele, strămoşii mei Carol I şi Ferdinand I au găsit puterea şi chibzuinţa de a se gândi, ani de-a rândul, la ridicarea unei catedrale naţionale la Bucureşti. Paşii instituţionali făcuţi de ei nu au putut fi urmaţi de Regii Carol al II-lea şi Mihai I, din cauza tragediilor secolului al XX-lea, dar au dat roade peste timp, în anii noştri. Regele Mihai, tatăl meu, a avut parte de o lungă viaţă, în care a putut conlucra cu patru Patriarhi ai României, în ani nu tocmai uşori, Patriarhii Miron, Nicodim, Teoctist şi Daniel. Sunt mândră de prezentul românesc, în care legătura dintre Coroană şi Biserică este tot atât de statornică precum oricând", a arătat Custodele Coroanei.

România, între modernitate și credință

Majestatea Sa Margareta îşi exprimă speranţa că societatea românească va găsi dreapta balanţă între modernitate şi credinţă.

"Sunt, de asemenea, plină de speranţă pentru viitor, în care societatea românească va găsi dreapta balanţă între modernitate şi credinţă, între prosperitate, libertate şi păstrarea identităţii naţionale. Aşa să ne ajute Dumnezeu!", a mai transmis Custodele Coroanei Române.

Pictura în mozaic de tradiţie bizantină a Catedralei Naţionale a fost sfinţită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoţiţi de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi. Printre oficialităţile prezente la eveniment s-au numărat Custodele Coroanei, Margareta, şi Alteţa Sa Principele Radu.