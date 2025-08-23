Motociclist, cetăţean străin, muşcat de urs pe Transfăgărăşan

Un motociclist în vârstă de 73 de ani, cetățean străin, a fost atacat de un urs sâmbătă, pe Transfăgărășan, potrivit IPJ Argeș.

Incidentul s-a produs în zona Valea lui Stan, pe sectorul de drum dintre Cetatea Poenari și Barajul Vidraru.

„Din primele verificări a reieșit că bărbatul, aflat pe motocicletă și circulând dinspre Barajul Vidraru către Curtea de Argeș, a fost nevoit să oprească în coloană, pe carosabil, din cauza aglomerației. În acel moment, un urs aflat la marginea drumului l-ar fi mușcat de gamba piciorului drept”, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Argeș.

Victimei i-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului, având o plagă superficială la picior, însă a refuzat transportul la spital. Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferii care tranzitează Transfăgărășanul să fie prudenți și să evite contactul cu animalele sălbatice.

