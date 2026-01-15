€ 5.0891
Motivul real al protestelor din Capitală. Elena Cristian: De la briefinguri zilnice la tăcere totală. Ce s-a pierdut în relația Guvern–cetățeni
Data publicării: 22:13 15 Ian 2026

Motivul real al protestelor din Capitală. Elena Cristian: De la briefinguri zilnice la tăcere totală. Ce s-a pierdut în relația Guvern–cetățeni
Autor: Elena Aurel

elena-cristian-republica-moldova_72955600 Elena Cristian, analist DC Business.

Elena Cristian a spus ce se află cu adevărat în spatele nemulțumirii oamenilor care protestează în Capitală.

 

Elena Cristian, analist DC Business, a vorbit despre protestele care se desfășoară în București joi seară și a explicat că se aștepta ca oamenii nemulțumiți să iasă în stradă, deoarece astăzi nu mai există comunicare guvernamentală.

„În tot mandatul lui Adrian Năstase am fost acreditată la Palatul Victoria, eram jurnalist la Adevărul atunci, și se comunica într-un fel în care nu s-a mai comunicat mult timp după. Adică orice acțiune era comunicată, orice decizie a Guvernului se comunica într-un briefing de presă.

Ulterior, am fost acreditată pe vremea lui Traian Băsescu, cu măsurile de austeritate și cu toate acele măsuri de criză, tăieri de salarii. Și atunci se comunica, se explica și oamenii aveau informație pe care să o analizeze într-un fel sau altul. Și atunci au fost proteste, și atunci a fost nemulțumire.

Acum să ne întoarcem în vremurile noastre... În trustul nostru sunt 80 de jurnaliști și toți se plâng nu doar că nu se comunică, ci nu li se mai răspunde în niciun fel la întrebările pe care le trimit. Trimitem întrebări la ministere, la autorități, la instituții, peste tot trimitem și nici măcar nu se mai respectă acel termen de 30 de zile. Nu ne bagă în seamă. Pur și simplu, nu primim niciun fel de informație”, a spus Elena Cristian

VEZI ȘI: Două proteste, în desfășurare în București. Traficul pe Bulevardul Magheru este blocat / Live Text

„Oamenii nu văd luminița de la capătul tunelului”

Potrivit Elenei Cristian, nemulțumirea oamenilor nu se rezumă doar la taxe și impozite mai mari, ci la dubla măsură aplicată de guvern și lipsa de sprijin pentru agricultori. De asemenea, aceasta a explicat că oamenii nu văd soluții și nu percep nicio luminiță la capătul tunelului. 

„Privind la televizor și văzând ce fac acești oameni, spun că era doar o chestiune de timp. Mă așteptam să se întâmple asta. Nu că aș instiga la ieșirea în stradă sau la revoltă, dar oamenii sunt supărați nu doar pe taxe și impozite mai mari. Oamenii sunt supărați pe dubla măsură, pe felul în care acest guvern, care conduce România în acest moment, a gândit să facă așa-zisele „reforme”.

Adică măsurile au fost luate doar pentru cetățeni, doar pentru popor, iar când a venit vorba de protejații politici, nu s-a mai spus nimic, nu se mai întâmplă nimic. Acolo nu se poate. Acolo, protejații politici sunt protejați de contracte: Vai, nu putem face nimic pentru că au contracte beton, pentru că nu avem cum să intrăm acolo, pentru că nu avem cum să intrăm în instituțiile de stat și așa mai departe.

Oamenii sunt supărați și de acest lucru și mai sunt supărați, apropo de ceea ce li se întâmplă agricultorilor, fermierilor, pentru că au mai pățit-o.

Au mai pățit-o cu gripa aviară, au pățit-o când le-au aruncat laptele în câmp, au pățit-o de fiecare dată, și Guvernul nu le-a fost alături. Nu le-a fost alături să-i sprijine și să le spună: „Suntem aici și trebuie să luptăm pentru tine, pentru că până la urmă contribui la acest buget și noi cu toții trăim și din contribuția ta”.

Nu văd rezolvarea, luminița aia de care vorbea Traian Băsescu. Oamenii nu văd luminița de la capătul tunelului. Nu există luminiță. E întuneric!”, a spus Elena Cristian la România TV. 

VEZI ȘI: Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Comentarii

