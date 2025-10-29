Moșteanu: Câți militari americani rămân în România / video / update

„1000 militari americani rămân în România”, a zis Moșteanu.

„Nu se vorbim de o retragere a trupelor americane ci de sistarea unei rotiri”, a precizat Ionuț Moșteanu, într-o conferință de presă. Ministrul Apărării a adăugat că prezența americană rămâne o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea României.

El a menționat că vor rămâne în România, la Mihail Kogălniceanu (MK), Deveselu și Câmpia Turzii aproximativ 1.000 de militari americani. Vor fi retrași de Washington aproximativ 700 de militari.

Ionuț Moșteanu a mai subliniat că „sistemul antirachetă de la Deveselu își menține integritatea”, iar baza de la Mihail Kogălniceanu va continua să fie dezvoltată.

„Steagul american va rămâne în România”, a precizat Moșteanu care a adăugat că cooperarea e în continuă dezvoltare.

„Vreau sa menționez că Armata României e principala forță de apărare a României, trebuie sa continuăm investițiile în echipamente și militarii români. Avem aliați solizi, ne apărăm cu ei, dar principala forță e Armata României și insist pe acest lucru”, a conchis Ionuț Moșteanu.

Comunicatul Ministerul Apărării:



„România si Aliatii au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa.

Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA.



Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.



Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american.

Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune.

Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională.

Astăzi, 29 octombrie, ora 10.15, ministrul apărării naționale va susține declarații de presă la sediul ministerului”, a transmis Ministerul Apărării.

VEZI ȘI: BREAKING NEWS SUA retrag militari din România. Eșec total al Oanei Țoiu. Ce spunea după întâlnirea cu Marco Rubio