Morți suspecte în Germania, înainte de alegeri: Șase candidați au decedat

Extrema dreaptă din Germania, AfD, a suferit o serie de pierderi înainte de alegeri. Mai mulți candidați au murit.

Nu mai puțin de șase candidați din partea partidului de extremă dreapta AfD din Germania au murit în ultimele săptămâni înaintea alegerilor locale din marele land vestic Renania de Nord-Westfalia.

Poliția a precizat că nu există dovezi de acte criminale în aceste decese.

Vor trebui tipărite noi buletine de vot, iar unii alegători prin corespondență vor trebui să își revoce votul. Renania de Nord-Westfalia are o populație de 18 milioane de locuitori și se pare că 20.000 de candidați vor candida la alegerile din 14 septembrie.

Cu toate acestea, numărul deceselor a stârnit semne de întrebare pe rețelele de socializare, arată BBC. Ministerul de Interne al landului a subliniat că și candidați din alte partide au murit.

AfD a devenit al doilea partid ca mărime din Germania la alegerile federale din februarie, extinzându-se din centrul său estic și în zone din vest. Agenția internă de spionaj a clasificat-o drept o organizație extremistă de dreapta în luna mai. O acțiune în instanță blochează momentan această descriere.

Rapoartele inițiale s-au concentrat pe știrea că patru candidați AfD au murit, iar apoi au apărut și informații despre moartea a doi candidați de rezervă, ceea ce a dus la o serie de teorii ale conspirației pe rețelele sociale.

Liderii partidului evită să infirme teoriile conspirației, dar nici nu le confirmă, cerând o anchetă amănunțită.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News