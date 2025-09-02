Data actualizării: | Data publicării:

Morți suspecte în Germania, înainte de alegeri: Șase candidați au decedat

Autor: Irina Constantin | Categorie: Stiri
foto: Freepik
foto: Freepik

Extrema dreaptă din Germania, AfD, a suferit o serie de pierderi înainte de alegeri. Mai mulți candidați au murit. 

Nu mai puțin de șase candidați din partea partidului de extremă dreapta AfD din Germania au murit în ultimele săptămâni înaintea alegerilor locale din marele land vestic Renania de Nord-Westfalia.

Poliția a precizat că nu există dovezi de acte criminale în aceste decese.

Vor trebui tipărite noi buletine de vot, iar unii alegători prin corespondență vor trebui să își revoce votul. Renania de Nord-Westfalia are o populație de 18 milioane de locuitori și se pare că 20.000 de candidați vor candida la alegerile din 14 septembrie.

Cu toate acestea, numărul deceselor a stârnit semne de întrebare pe rețelele de socializare, arată BBC. Ministerul de Interne al landului a subliniat că și candidați din alte partide au murit.

AfD a devenit al doilea partid ca mărime din Germania la alegerile federale din februarie, extinzându-se din centrul său estic și în zone din vest. Agenția internă de spionaj a clasificat-o drept o organizație extremistă de dreapta în luna mai. O acțiune în instanță blochează momentan această descriere. 

Rapoartele inițiale s-au concentrat pe știrea că patru candidați AfD au murit, iar apoi au apărut și informații despre moartea a doi candidați de rezervă, ceea ce a dus la o serie de teorii ale conspirației pe rețelele sociale. 

Liderii partidului evită să infirme teoriile conspirației, dar nici nu le confirmă, cerând o anchetă amănunțită. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Regina Elisabeta „nu a fost prea entuziastă” de schimbarea regulilor succesiunii la tron
03 sep 2025, 00:00
Morți suspecte în Germania, înainte de alegeri: Șase candidați au decedat
02 sep 2025, 23:51
Donald Trump a răspuns zvonurilor privind starea sa de sănătate
02 sep 2025, 23:41
Un bărbat de 89 de ani și-a găsit sfârșitul din cauza unei creme de corp
02 sep 2025, 22:04
O țară din Europa reia acordarea vizelor pentru ruși după o pauză de trei ani
02 sep 2025, 21:09
Pregătiri pentru invazie? China forează petrol și gaze în zona economică exclusivă a Taiwanului
02 sep 2025, 19:14
ParintiSiPitici.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul copilului din Timișoara: Micuțul înecat era visul unei familii după ani de încercări, iar o altă fetiță a fost găsită singură, în lacrimi, la poartă
02 sep 2025, 23:43
Anexarea unei părți din Cisiordania, pe agenda lui Netanyahu. Răspuns la recunoașterea statului palestinian
02 sep 2025, 17:21
Kremlinul îl contrazice pe Trump: Nicio înțelegere pentru o întâlnire cu Zelenski
02 sep 2025, 16:33
Liderii europeni se întâlnesc la Paris cu Zelenski
02 sep 2025, 16:55
Un român stabilește un nou record mondial. Avram Iancu, primul om care a traversat înot un continent în 177 de zile
02 sep 2025, 17:07
Adrian Năstase, invitat oficial la parada militară de la Beijing
02 sep 2025, 15:52
Opt protestatari pro-UE, condamnați la închisoare în Georgia. Fosta președintă: „E o represiune organizată de stat”
02 sep 2025, 15:34
Putin: Rusia nu se opune aderării Ucrainei la UE
02 sep 2025, 15:23
Marine Le Pen cere alegeri anticipate în Franța
02 sep 2025, 14:35
Fostul primar al New Yorkului, decorat de Trump cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii. Ce legătură are Giuliani cu România
02 sep 2025, 13:20
Provocare pentru Occident: Xi Jinping îi primește cu fast pe Putin și Kim și își va etala viziunea pentru o nouă ordine mondială / video
02 sep 2025, 12:28
UE ia măsuri de securitate, după ce semnalul GPS al avionului în care se afla Ursula von der Leyen a fost bruiat
02 sep 2025, 11:54
Europa își doboară propriul record. Ce cheltuieli pentru armament sunt anunțate în 2025
02 sep 2025, 08:49
Gazprom crește livrările către China. Se construiesc noi conducte
02 sep 2025, 08:36
Kim Jong Un a trecut granița în China cu trenul său special pentru a participa la celebrarea capitulării Japoniei
02 sep 2025, 08:26
Noua casă a lui Kate Middleton este la doar câteva minute distanță de „cea mai bună prietenă a ei din Familie Regală”
02 sep 2025, 00:01
Copiii din Ucraina au început școala în săli aflate în subteran
01 sep 2025, 23:54
Proteste masive în Belgrad. Mii de sârbi cer alegeri anticipate după tragedia de la Novi Sad
01 sep 2025, 23:56
Băiat de 11 ani, împușcat mortal în timp ce făcea o farsă sunând la ușile vecinilor
01 sep 2025, 23:13
Franța cere spitalelor să se pregătească pentru un posibil război major în Europa
01 sep 2025, 23:09
Germania respinge declarațiile Ursulei von der Leyen privind trimiterea de trupe în Ucraina
01 sep 2025, 20:12
Kim Jong Un, în drum spre China cu un tren blindat care are 90 de vagoane. Pe drum, se va delecta cu vinuri franțuzești și homar proaspăt
01 sep 2025, 19:52
Momentul care a stârnit furie la US Open: Un milionar fură șapca unui copil primită cadou de la un jucător - VIDEO
01 sep 2025, 18:45
Incendiu de proporții în vestul Turciei. Locuitorii fug din calea flăcărilor - VIDEO
01 sep 2025, 17:49
Captură spectaculoasă: Bijuterii de 10 milioane de euro ascunse…în lenjerie! Bărbat arestat la Paris
01 sep 2025, 17:48
Lovitură pentru cetățenii afgani. Ar putea avea interdicție în Germania, a decis o instanță
01 sep 2025, 16:45
Putin va pleca din Tianjin spre Beijing cu mașina. Între timp, Kremlinul se laudă că președintele rus a comunicat cu mulți lideri străini
01 sep 2025, 17:27
Putin avertizează după întâlnirile cu liderii Chinei și Indiei: Pacea depinde de oprirea extinderii NATO
01 sep 2025, 16:57
Israelul avertizat de Germania cu privire la eventuala preluare a controlului total asupra Fâșiei Gaza 
01 sep 2025, 16:03
Pasagerii unui avion Virgin au fost nevoiți să își facă nevoile în sticle după ce toaletele s-au înfundat. O femeie, umilită după ce nu s-a mai putut abține
01 sep 2025, 15:54
SCO lansează o Bancă de Dezvoltare și își extinde „familia” la 27 de membri
01 sep 2025, 15:30
Cum a fost sabotată, în stil rusesc, aterizarea Ursulei von der Leyen în Bulgaria. Piloții au folosit hărți manuale
01 sep 2025, 13:35
Renault a numit un nou director la Dacia. Cine e Katrin Adt
01 sep 2025, 13:15
Donald Trump rupe tăcerea după zvonurile despre „moartea” sa
01 sep 2025, 11:01
Modi și Putin, așa cum nu i-ai mai văzut: India și Rusia, unite umăr la umăr chiar și în momente dificile / foto în articol
01 sep 2025, 10:37
Grecia și Germania au dezmembrat o rețea de contrabandă care transporta cocaină în mai multe țări din Europa
01 sep 2025, 09:37
Zelenski anunță arestarea unui suspect în cazul uciderii fostului președinte al parlamentului ucrainean
01 sep 2025, 09:15
Karol Nawrocki nu uită de promisiunile din campanie: Trebuie să rezolvăm în sfârșit această problemă
01 sep 2025, 08:54
Cutremur puternic în Afganistan. Cel puțin 600 de morți
01 sep 2025, 08:34
Președintele chinez Xi Jinping propune o nouă ordine globală la forumul de securitate din China
01 sep 2025, 08:45
Putin, dezvăluiri despre „înțelegerile” la care s-a ajuns în Alaska: China și India ne susțin
01 sep 2025, 08:09
Sudul Global s-a reunit în China: Modi, Xi și Putin, demonstrație de forță și semne de vindecare a rănilor dintre națiuni / foto în articol
31 aug 2025, 23:18
Ursula von der Leyen: Europa elaborează planuri destul de precise pentru o desfășurare de trupe în Ucraina
31 aug 2025, 22:25
Uzina de armament de la Sopot, blocată de naționaliști în timpul vizitei lui von der Leyen în Bulgaria
31 aug 2025, 20:18
Merz exclude majorarea impozitelor pentru cetățenii Germaniei
31 aug 2025, 19:01
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
31 aug 2025, 17:25
Cele mai noi știri
acum 1 ora 56 minute
Regina Elisabeta „nu a fost prea entuziastă” de schimbarea regulilor succesiunii la tron
pe 2 Septembrie 2025
Morți suspecte în Germania, înainte de alegeri: Șase candidați au decedat
pe 2 Septembrie 2025
Donald Trump a răspuns zvonurilor privind starea sa de sănătate
pe 2 Septembrie 2025
Mamă și bebeluș de cinci luni, de negăsit de o săptămână. Poliția a început căutările
pe 2 Septembrie 2025
Despre intelectualul umanist, la Cultura pentru toți - VIDEO
pe 2 Septembrie 2025
Un copil de 1 an și 5 luni a murit electrocutat de un spot luminos de pe spațiul verde. Primarul, șocat
pe 2 Septembrie 2025
Fermierii români, tratați ca cetățeni de mâna a doua de UE. Bruxelles refuză despăgubiri pentru dezastre naturale
pe 2 Septembrie 2025
Livratorul din Bangladesh, bătut pe stradă, trimite lunar acasă familiei în jur de 500 de euro. Cum trăiește în București
Cele mai citite știri
pe 2 Septembrie 2025
Harta cu reducerea posturilor din administrația locală. Câți oameni vor fi concediați în județul tău
pe 2 Septembrie 2025
Răsturnare de situație cu incidentul din Cluj unde un tânăr a băgat un nepalez în spital, acesta din urmă fiind în comă
pe 2 Septembrie 2025
S-a întors Covid-19 în România! Episod destul de serios. Spitalele sunt pline
pe 2 Septembrie 2025
Adrian Năstase, invitat oficial la parada militară de la Beijing
pe 2 Septembrie 2025
Bolojan: Propunerea de reducere a posturilor venită de la Dezvoltare, un fake. Ministerul aparține UDMR
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel