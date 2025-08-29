Data actualizării: | Data publicării:

Moralitatea, securitatea națională și conflictul de interese: Cazul FRGR și umbrele din prezent

Într-un stat democratic, instituțiile de forță nu sunt doar gardienii securității naționale, ci și garanții respectării drepturilor fundamentale.

Casa de avocatură Țuca, Zbârcea & Asociații lucrează cu Federația Române de Gimnastică Ritmică (FRGR) căreia îi apără în în unele spețe interesele și, în special, pe președinta Irina Deleanu, acuzată public de multiple sportive pentru comportamente abuzive.
 
Printre acțiunile recente:

         •       Blocarea în instanță, în mod repetat, a înființării unui ONG al cărui scop este să protejeze tinerii sportivi de abuzuri, respectiv Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor — ARADS.

         •       Amenințări juridice la adresa părinților care au solicitat explicații pentru comportamentele președintei FRGR față de copiii lor, cu sugestia “delicată” de posibile acțiuni în justiție împotriva lor.
 
Acțiunile în instanță sunt menite mai degrabă să epuizeze nervii și resursele celor care îndrăznesc să critice sau să se organizeze, decât să corecteze o ilegalitate reală.

Este cel puțin surprinzător interesul unei Federații sportive, să apeleze, respectiv să plătească o casă de avocatură ale cărei onorarii sunt în top of the top pentru a bloca un ONG care militează pentru apărarea drepturilor sportivilor.

În loc să investești în sportivi și condiții de antrenament, preferi să arunci mii de euro probabil, din bugetul statului, pe astfel de acțiuni total inutile în final.

ANS a fost  iunie în control la FRGR și a controlat în special modul de alocare și cheltuire a resurselor financiare.Știm că o astfel de organizație cam strică socotelile și cum s-ar spune “stă în gât” unora. Nu mă mir de ce nu există în prezent în România o altă asociație cu obiectiv similar.

Ironia? Poți interzice un ONG pe hârtie, dar nu poți interzice ideea care l-a născut. Nu poți da în judecată dreptul la inițiativă civică, oricât de scump îți permiți onorariul avocaților.

Oricum, în acest caz, perseverența și ingeniozitatea “apărătorilor” a învins aroganța și grandoare “acuzatorilor”. Într-un final ARADS a câștigat. Cum s-ar spune în sport 1-0 pentru forța civică!
 
Conflictul de interese: cazul Gabriel Văsii
 
Situația devine și mai controversată când aflăm că Gabriel Văsii, avocat în cadrul Țuca, Zbârcea & Asociații, este Președintele Comisiei de Disciplină a FRGR – comisie care, teoretic, ar trebui să fie arbitru imparțial în cazuri ce vizează inclusiv comportamentele și managementul conducerii FRGR.
 
Cum poate o comisie să ancheteze echidistant acuzațiile împotriva conducerii FRGR, când președintele ei face parte din echipa juridică ce apără Federația și pe Irina Deleanu în instanță și în relația cu părinții sportivilor care cer explicații.
 
Chiar dacă legal nu există poate o interdicție explicită, standardele internaționale cer independență reală pentru comisiile de disciplină. Altfel, orice decizie a acestei comisii devine lipsită de credibilitate, iar percepția publicului este că justiția internă e doar o formalitate.

A observat ANS la control? S-au v-a scăpat și acest mic detaliu?
  
Avocații spun mereu: „Noi ne facem treaba, indiferent de client.” Și legal, așa este. Dar moral?
 

