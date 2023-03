Monica Bellucci confirmă zvonurile despre noua ei relație

Fotografiile (vezi AICI) surprinse de paparzzi îi arată pe regizorul Tim Burton (64 de ani) și Monica Bellucci (58 de ani) sărutându-se de Ziua Îndrăgostiților pe o stradă din Santa Monica, California.

De asemenea, cuplul a mers braț la braț înainte ca el să o înconjoare cu brațul când au intrat într-un restaurant, potrivit relatărilor Pagesix.

Tim Burton et Monica Bellucci à Madrid.???? pic.twitter.com/coYYONWAWB

Deși cei doi sunt prieteni de mai bine de 15 ani, se zvonește că au început să se întâlnească după Festivalul de Film Lumière din Lyon, Franța, în octombrie 2022.

Monica Bellucci a participat la festival în calitate de invitat de onoare și i-a oferit regizorului Premiul Lumière pentru întreaga viață.

Postul francez Paris Match a relatat că Burton și actrița italiană s-au întâlnit în 2006 pe treptele Festivalului de Film de la Cannes, dar s-au ”apropiat” în culisele festivalului Lumière.

Tim Burton and Monica Bellucci are officially dating. pic.twitter.com/XLN807a6oU

Burton a fost căsătorit cu actrița Helena Bonham Carter, de care s -a despărțit în 2014, după 13 ani de relație. După ce s-au întâlnit pe platourile de filmare din ”Planeta maimuțelor” în 2001, Burton și Carter au colaborat la mai multe filme împreună, printre care ”Charlie și fabrica de ciocolată”, ”Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street” și ”Alice în țara Minunilor."

Cât despre Monica Bellucci, ea și artistul Nicolas Lefebre s-au despărțit în 2019.

#MonicaBellucci and Nicolas Lefebre at Clash De Cartier Launch Photocall in Paris, 04.10.2019 https://t.co/pVbmVLGT3B pic.twitter.com/aLdHPJWCn9