Monica Anisie are o "steluță norocoasă" în familie, cu "năsucul roz și ochii de alună": Vă rog din suflet să adoptați! Erau și alți puiuți

Monica Anisie a adoptat un suflet nevinovat. De astăzi, are o steluță norocoasă cu năsucul roz care o așteaptă acasă.

"Am o stea norocoasă! Ieri am văzut-o pe micuța noastră într-o postare pe pagina Protecția Animalelor CJ Ilfov. Firavă, cuminte, speriată, această fetiță cu năsucul roz și ochii de alună suferea enorm în frigul și umezeala unui #adăpost. Cineva spunea că "trebuie să crezi în steaua ta norocoasă mai ales atunci când este înnorat". Am simțit că Steluța trebuie să ajungă acasă. Așadar, iat-o, steluța noastră norocoasă strălucește în familia noastră. P.S vă rog, din suflet, adoptați! Erau și alți puiuți alături de Steluța. Vreau să cred că fiecare dintre cățeii din adăpost va avea o stea norocoasă", a scris Monica Anisie pe Facebook.

"Steluța n-o să reziste mult într-un adăpost. E prea mică. E prea firavă. În padocul în care stă e mereu apă, pe frigul ăsta stă numai cu blana udă. Așa e în adăposturi, e umezeală multă. Trebuie să-i găsim urgent un cămin. E fetiță, extrem de frumoasă, iubitoare și cuminte. E pui, are câteva luni, 5-6 probabil, e greu să ne dăm seama exact, dar se vede că e pui. Steluța trebuie să strălucească în casa unui om bun, nu să îndure suferință în spatele gratiilor. Ajutați-ne să-i găsim o familie. Pentru adopția ei, sunați-ne la 0751.235.009. #ilfovimpreuna", scriau cei de la Protecția Animalelor CJ Ilfov, ieri, pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News