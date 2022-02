Monica Anghel a explicat cum a pierdut 30 de kilograme. ,,În tot acest proces de schimbare a fost important psihologul"

Monica Anghel a dus dintotdeauna o luptă cu kilogramele în plus, dar în prezent, artista a reușit să se mențină în formă, iar într-un an și jumătate a pierdut 30 de kilograme. Psihologul a avut un rol foarte important în procesul de schimbare, iar acum, vedeta și-a creat un stil de viață foarte sănătos, conform Spynews.

Monica Anghel, despre cum a slăbit 30 de kilograme

Monica Anghel a reușit să slăbească 30 de kilograme, iar de atunci, vedeta a abordat un stil de viață foarte sănătos. Ea a spus că este bine să facem mișcare, și nu este nevoie neapărat să mergem la sală, deoarece putem face și în parc sau în pădure.

,,Nu trebuie neapărat să mergem la sală, putem să facem mișcare în aer liber. Putem să mergem în parc sau să mergem într-o pădure. Anul acesta împlinesc 51 de ani și nu e vorba despre frumusețe, este vorba despre sănătate și bucuria de a trăi", a menționat Monica Anghel.

Vedeta a declarat că i s-a schimbat complet viața, iar în momentul actual are alte lucruri în cap și are foartă multă energie.

,,Mi s-a schimbat viața, am altă poftă de viață, am alte lucruri în cap, mă văd făcând alte lucruri. Îmi vin idei, am energie. Cu cât mănânc mai puțin, cu atât am ami multă energie", a mai spus artista.

Vedeta are un stil de viață foarte sănătos

Monica Anghel are un stil de viață sănătos și mănâncă totul cu grijă. Ea mănâncă fasole verde, pește la grătar, curmale, și bea și ceaiuri. Pe lângă acest stil de viață, vedeta merge și la sală și a spus că ridică greutăți, dar face și cardio.

,,Când merg la sală fac cardio și greutăți. Nu în fiecare zi, nu ridic greutăți mai mari de 20 de kilograme, deoarece am fost operată pe coloană și trebuie să am grijă. Acasă lucrez cu greutăți foarte mici", a mai spus Monica Anghel.

Ea a mai menționat că are deja un stil de viață, iar un rol important în acest proces de schimbare l-a avut psihologul ei.

,,Este deja un stil de viață. Procesul meu de slăbire a fost un an și trei luni, dar după ce s-a încheiat aces an, eu mi-am continuat acest stil de viață. A fost foarte important în acest proces de schimbare psihologul meu, deoarece îți dă niște cârlige de care te agăți atunci când vrei să o iei razna", a spus Monica Anghel.

