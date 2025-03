Momentul în care Volodimir Zelenski e sunat de președintele Franței în timpul unui interviu: „Emmanuel, te sun în 20 de minute” - VIDEO în articol

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost întrerupt miercuri, în timpul unui interviu video, de un apel telefonic primit de la omologul său francez, Emmanuel Macron. Incidentul a fost surprins de camerele de filmat, iar în acel moment, Zelenski a întrerupt-o pe o jurnalistă care îi adresa o întrebare pentru a răspunde la telefon.

„Emmanuel, Emmanuel, îmi pare rău, discut cu niște jurnaliști”, i-a spus el președintelui francez, propunându-i apoi să îl sune înapoi peste „20 de minute”.

Volodimir Zelenski a confirmat ulterior unui jurnalist de la France 24 că apelul fusese într-adevăr de la Emmanuel Macron, președintele Franței.

„Tocmai am vorbit cu președintele Macron, cu Emmanuel. Ne sunăm cu regularitate. Aș spune în medie o dată pe zi”, a declarat liderul ucrainean, evidențiind „relațiile strânse” dintre cele două state și exprimându-și „recunoștința” pentru sprijinul considerabil oferit Ucrainei de către omologul său francez.

De asemenea, Zelenski a anunțat că săptămâna viitoare va efectua o vizită în Franța, unde sunt planificate „mai multe reuniuni”.

???? Macron called Zelensky during his conversation with journalists



The Ukrainian president picked up the phone, explained that he was currently speaking with the media, and promised to call back right after. According to Zelensky, he and Macron talk on the phone approximately… pic.twitter.com/6LZ7e8cK4Y