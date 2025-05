Momentul în care podul Brooklyn din New York este izbit de o navă de antrenament a Marinei Mexicane - Video

Doi morți și cel puțin 19 răniți au rezultat în urma incidentului în care nava a lovit podul Brooklyn din New York, potrivit BBC. Imaginile postate și pe rețelele sociale arată catargele uriașe ale navei Cuauhtémoc care ating podul în timp ce velierul trecea pe sub el.

În urma impactului, se pare că părți din catarge au căzut pe punte. Autoritățile au spus că unii membri ai echipajului se aflau pe catarge în momentul ciocnirii. Peste 200 de oameni se aflau la bordul navei.

Video

Brooklyn, NY – Water Rescue Near Manhattan Bridge



Emergency crews responded to a water rescue incident near the Manhattan Bridge on Friday under FDNY Box 0492. Reports indicate a boat accident left multiple people in the water. A nearby tugboat assisted in the rescue efforts,… pic.twitter.com/bqc7ywsR3m