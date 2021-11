Mobilizare de forțe în Munții Făgăraș pentru asamblarea platformei pe care va sta Refugiul Scara - GALERIE FOTO

Pe creasta Făgărașului aa avut loc o acțiune de asamblare a platformei pe care va sta Refugiul Scara.

"Super desfășurare de forțe în acest weekend în creasta Făgărașului. După două zile în care s-a muncit din greu de la răsăritul soarelui până la apus, putem spune fericiți că am încheiat cu succes acțiunea de asamblare a platformei pe care va sta Refugiul Scara.", a anunțat Salvamont Argeș pe pagina de Facebook.

Cine a proiectat platforma

Salvatorii au recunoscut că acțiunea s-a dovedit a fi mult mai complicată decât au crezut la început. Au avut nevoie de multă energie, dar și de entuziasm pentru a monta totul.

"Acțiunea s-a dovedit a fi mai complicată și mai anevoioasă decât ne așteptam, dar, cu noroc, vreme bună și, mai ales, oameni puși pe fapte mari, platforma este acum montată. Platforma impresionantă a fost proiectată de inginer structurist Aurel Roșu, executată de Mectrade Service SRL și transportată în creasta muntelui de Salvamont Argeș și Inspectoratul General de Aviatie al M.A.I..

Am făcut săpături de fundație pentru cei nouă stâlpi de susținere, dar și de taluzare în partea de nord a platformei, pentru a reduce pe cât posibil înălțimea podelei față de sol. Stâlpii au fost îngropați la adâncimi între 100 și 120 cm. Sondarea a presupus, cel puțin pentru stâlpii de sus, dislocarea și îndepărtarea a zeci de pietre și bolovani de diferite dimensiuni, fiind și etapa care ne-a mâncat cea mai mare parte din energie. În ultima fază, am asigurat structura prin lestare cu pietre și beton semiumed.

Am văzut multe la viața noastră, am organizat și participat la multe acțiuni, dar așa entuziasm și determinare în rândul tuturor participanților, mai ales în condiții de muncă dintre cele mai complicate, recunoaștem că nu mai știm de când nu am mai văzut. Ținem să mulțumim încă o dată fiecăruia dintre cei 28 de participanți. Mulțumim, oameni buni, ați fost incredibili!", se arată într-o postare a Asociației Montane Carpați, distribuită și pe pagina de Facebook a Salvamont Argeș.