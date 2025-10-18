€ 5.0889
Data publicării: 09:37 18 Oct 2025

Moartea unui rechin-balenă stârnește controverse în Orientul Mijlociu
Autor: Iulia Horovei

rechin-balenă Sursa foto: Captură de ecran @Elly_Bar_News, X
 

Moartea unui rechin-balenă în Fâșia Gaza a stârnit dispute între taberele pro-israeliene și pro-palestiniene.

Un rechin-balenă uriaș, poreclit „Ofek” de pasionații de natură din Israel, a fost descoperit mort pe o plajă din Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, potrivit animanews.

Imaginile cu localnici care îl tranșează s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare, însoțite de mesaje precum „Dumnezeu a trimis două tone de carne pentru Gaza cea înfometată”.

 

Ofek fusese observat în ultimele săptămâni în largul coastelor israeliene. Era considerat sănătos și se bucura de protecție internațională, fiind o specie aflată pe cale de dispariție. Biologii marini sperau că va reuși să se întoarcă în mediul său natural și să se reproducă.

Ofek, devenit instrument de propagandă

Moartea animalului a fost însă rapid transformată într-o temă de propagandă.

Conturile pro-israeliene au acuzat palestinienii că au ucis cu cruzime o creatură pașnică și protejată, ironizând în același timp tăcerea activiștilor de mediu, inclusiv a Gretei Thunberg, numită „ipocrită”.

De cealaltă parte, susținătorii cauzei palestiniene au reacționat la fel de vehement. Unii au spus că rechinul s-ar fi sinucis, alții că autoritățile din Gaza nu aveau resursele necesare pentru a-l salva. Au existat și voci care au justificat tranșarea sa, invocând foametea și amintind că în Europa se consumă carne de rechin. Alții au criticat Israelul pentru ipocrizie, acuzându-l că judecă palestinienii care încearcă doar să-și hrănească familiile.

În lipsa unor informații clare despre cauza morții, povestea lui Ofek s-a transformat într-un simbol al războiului mediatic. În loc să trezească empatie, a stârnit furie, acuzații și manipulare din ambele tabere.

