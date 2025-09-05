Moartea lui Giorgio Armani declanșează goana după hainele vintage ale designerului italian

Moartea designerului italian Giorgio Armani a stârnit un val de interes pentru hainele sale vintage.

Căutările online pentru hainele vintage ale celebrului designer italian Giorgio Armani au explodat după vestea morții sale. Oamenii au început să răscolească magazinele second-hand în căutarea stilurilor emblematice pe care acesta le crease de-a lungul carierei sale, de la costume elegante până la articole sport și blugi, relatează Reuters.

Interesul pentru hainele Armani a crescut considerabil

Pe platformele europene și americane dedicate revânzării de lux, interesul pentru hainele sale a crescut de câteva ori față de media obișnuită. Utilizatorii au început să scoată la vânzare piese vechi, printre care jachete și blazere care, în urmă cu câțiva ani, erau greu de vândut.

Experții în modă second-hand au observat că pantalonii largi și țesăturile fluide, ca parte a costumelor retro, și-au făcut din nou loc în tendințe, deși rămân dificil de găsit. Se așteaptă ca aceste piese să devină și mai căutate pe măsură ce colecționarii și pasionații de modă vor căuta în piețele second-hand și în propriile sertare pentru a descoperi articole autentice.

Cunoscut sub numele de „Re Giorgio”, Regele Giorgi, designerul era renumit pentru că supraveghea fiecare detaliu al colecțiilor sale și fiecare aspect al afacerii sale, de la publicitate până la aranjarea părului modelelor înainte de a intra pe podium.

„Clientele lui îi purtau stilul timp de zeci de ani, adoptându-i filosofia, în special femeile din mediul profesional”, a afirmat Virginia Hill, istoric de modă și costume din Italia.

Compania a precizat că va fi amenajat un salon funerar sâmbătă și duminică la Milano, urmat de o înmormântare privată, la o dată neprecizată.

