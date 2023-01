Actorul Mitică Popescu s-a stins din viață marți, 3 ianuarie 2023, la Spitalul Elias din Capitală. Avea 86 de ani. Era internat din 27 decembrie 2022, iar starea sa de sănătate s-ar fi agravat în 30 decembrie. Mitică Popescu ar fi avut probleme cardiace și alte comorbidități, dar nu s-a plâns vreodată de starea sa de sănătate. Familia sa a transmis că s-a stins din viață ”după afecțiuni grave și o suferință de scurtă durată”.

Mesajul familiei

”Îndrăgitul actor Mitică Popescu s-a stins din viață după afecțiuni grave și o suferință de scurtă durată. A înfruntat totul până în ultimele clipe cu curaj și cu simțul umorului care l-a făcut atât de deosebit printre „monștrii sacri” ai teatrului și filmului românesc. S-a încercat tot posibilul de către personalul medical, care merită recunoștință, dar boala n-a putut fi învinsă. Mitică Popescu și-a trăit ultimii ani din viață cu demnitate și în confortul meritat după o îndelungată carieră de succes. Chiar dacă a mai avut puține apariții publice, s-a bucurat tot timpul de dragostea și admirația tuturor celor care l-au cunoscut sau întâlnit, de respectul și prietenia unanimă a membrilor activi din galeria clubului Rapid București, de afecțiunea și căldura familiei care i-a fost mereu alături” a transmis familia actorului, conform HotNews.

Ultimul interviu: N-am vrut să bat recordul nimănui

După pensionare, Mitică Popescu a ales să-și petreacă bătrânețea călătorind. ”Am fost plecat într-o excursie la Londra. Luna viitoare merg în Bulgaria. În prezent, fac numai televiziune, la teatru am renunțat. N-am vrut să bat recordul nimănui. Sunt probleme cu teatrul, e greu pentru angajați, dar mai ales pentru colaboratori. E greu și sunt multe piese, cu text mai ușurel, cu decor tot mai puțin, cu distribuții tot mai mici. După ce m-am pensionat, nu am mai vrut să urc pe scenă. Îmi este bine, eu nu m-am plâns niciodată de bani ca să zic că-mi este greu financiar. Pe lângă asta, am timp să mă mai uit și la meciurile de fotbal” spunea Mitică Popescu în ultimul interviu.

Nici când a vorbit despre sănătate, actorul nu s-a întristat: ”Cu sănătatea stau bine. Am grijă cu soarele, mai cu pălărie, mai pe la umbră, la plimbări nu renunț, mă plimb ca să mai pun picioarele la treabă”. ”De mai bine de 50 de ani, beau cafea dimineața pe stomacul gol, după care mănânc o banană” spunea el.

”În primul rând, îmi doresc să fiu sănătos și-mi mai doresc ca oamenii, din simple cunoștințe, să redevină prieteni, ca înainte de pandemie, nenorocirea asta care s-a abătut asupra noastră. Îmi pare rău că aceste momente dificile nu ne-au apropiat, sper să devenim mai înțelepți. Mai sper să mă ajute Dumnezeu să trăiesc cât vrea el, pentru că, așa cum se întâmplă și-n cazul talentului, totul e de la Dumnezeu” mai declara regretatul actor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News