Misterul din spatele atacului armat al turcului din centrul Capitalei. Mihai Untaru, comisar-șef (r): A fost cea mai groaznică informație

Mihai Untaru, comisar-șef în rezervă, critică dur modul în care autoritățile au gestionat cazul cetățeanului turc care a tras mai multe focuri de armă în Centrul Vechi din Capitală.

Cetățeanul turc care a tras mai multe focuri de armă, miercuri, asupra unui local din Centrul Vechi, a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor calificat cu premeditare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, acesta nu e la primul incident. Citește și: Anunțul Poliției despre cetățeanul turc care a tras șase focuri de armă în Centrul Vechi. Ce a făcut în 13 august

Mihai Untaru, comisar-șef în rezervă, a analizat incidentul, în exclusivitate pentru DCNews.

Cazul, fără explicații clare din partea celor responsabili

„Nu vi se pare ciudat că se duce cu două arme în Centrul Vechi, trage în acoperiș, în cortina unui local, iar la plecare, ca un bolând, se duce și aruncă armele în coșul de gunoi? Când avea la dispoziție râul Dâmbovița... Pare o glumă de prost gust și mai mult o provocare.

Ideea e că tipul nu e la prima abatere, iar răspunsul Justiției noastre inexistente s-a văzut. Pentru că, într-o asemenea situație, orice om de bună-credință din România își pune întrebarea dacă merită să-i zică copilului lui: Tată, dacă te mai duci în Centrul Vechi, ia-ți vestă antiglonț! O imagine proastă. Genul ăsta de disoluție cu care ne confruntăm în ultima perioadă înseamnă un risc pentru securitatea populației. Și nu-i un cuvânt mare. E un adevăr!

Un cetățean turc vine cu două arme, bine-mersi, și le folosește în plin centru al Capitalei. Un spectacol grotesc! Ce l-a determinat? Dacă avea un obiectiv, avea o țintă. O țintă se pare că era acoperișul. Sunt foarte multe întrebări la care Poliția va trebui să răspundă și, în special, cei din Justiție.

Luând ad litteram, mi se pare așa: Un cetățean străin, supărat pe locația respectivă - poate ar fi fost vreodată dat afară din locația respectivă sau avea ceva personal cu patronii de acolo - s-a hotărât să facă puțină publicitate. Și în sensul ăsta, s-a dus înarmat, pe 13 august ar fi tras către niște agenți de pază... E atât de prost încât n-a nimerit ținta. Arma era decalibrată...? Avem niște răspunsuri de dat!”, a spus comisarul-șef în rezervă, Mihai Untaru.

Lipsa de reacție a autorităților

„Dacă ar fi tras înspre un agent de pază, acum trebuia să fie-n arest! Pentru că era încălcare gravă a Legii 295/2004. În condițiile astea, era o tentativă de omor. Dacă n-a fost susținută ca o tentativă de omor, atunci drept ce a fost susținută? Ca o glumă? Folosind o armă letală?

Reacția cea mai puternică ar fi trebuit să vină dinspre patronii acelor terase din Centrul Vechi, care ar fi trebuit să se revolte împotriva măsurilor luate de către Parchet și a reacțiilor politice. Orice individ se plimbă cu o armă, la orice oră din zi și din noapte, pe stradă, și trage ba într-un agent de pază, ba într-un acoperiș?! Spectacol grotesc! Grotesc! Pentru ziua de azi, a fost cea mai groaznică informație care a putut fi oferită publicului.

E un început dezgustător și criminal la adresa securității României. Dacă ajungem la o asemenea situație, în care fiecare individ, probabil recidivist și la noi, dar și la ei - că nu-mi vine să cred că e recidivist doar la noi în țară. El n-a devenit recidivist la noi în țară - garantat!

N-a venit să facă publicitate la nu știu ce arme poate aduce el în țară. Pe data de 13 îl aveai ca autor, a trecut o săptămână și a acționat din nou cu o altă armă. Și ce facem?! El are acasă un minidepozit, se duce și deschide bufetul la bucătărie și scoate arma?! E groaznică imaginea - groaznică informație apărută. Deranjantă din toate punctele de vedere. Justiția trebuie să justifice ce anume s-a întâmplat în data de 13, de a putut cetățeanul turc să revină la o săptămână” a mai spus comisarul-șef (r).

