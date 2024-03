Miros de 'găinaț, canal, gunoi' în tot Clujul: 'Mi s-a făcut rău pe stradă! Nu pot deschide geamul la apartament!'

Numeroși clujeni s-au plâns, marți, de mirosul dezgustător care se simte în toate cartierele orașului.

'Miros pestilențial în tot cartierul Bună Ziua', 'Miros pestilențial. Miroase tare de tot', 'Miroase a gunoi în tot cartierul Zorilor.', 'Iar miroase a gunoi în orașul de cinci stele. Iar miroase de la rampa de gunoi administrată execrabil de autorități.', 'De ce nu rezolvă problema? Nu este prima dată când Clujul miroase a gunoi', 'Încă nu a venit canicula și deja pute Clujul. 'Chiar nu e nimeni interesat să rezolve problema asta sau doriți să acoperiți mirosul cu lalele pe care le plantați?', 'Miroase a gunoi pe toată zona Parcul Central, Cetățuie. Mi s-a făcut rău pe stradă! Nu pot deschide geamul la apartament', sunt câteva dintre reacțiile clujenilor pe rețelele de socializare.

Prefectura Cluj a zis într-un comunicat că mirosul ar proveni de la Tureni, acolo unde se desfășoară acțiuni de fertilizare. 'Această activitate a fost anunțată primăriei Tureni, informația fiind diseminată în comunitate, conform prevederilor legale, întrucât poate fie generatoare de disconfort olfactiv', a transmis Prefectura Cluj.

Daniela Mănăilă, primarul comunei Tureni, a spus că pentru a avea produse bio este nevoie să se suporte mirosul mai puțin plăcut.

'Cei de la Transavia au anunțat, ca în fiecare an, că vor demara procesul de fertilizare cu găinaț. În Tureni nu se simte acum niciun miros. Am fost în Elveția într-o primăvară. Vă invit să vedeți cum miroase acolo. Și e Elveția… Dar acesta e un procedeu care se practică de ani de zile. Ne place să mâncăm bio dar nu ne convine mirosul de îngrășământ natural. Poate am devenit prea sensibili unii dintre noi', a zis primarul, pentru Cluj24.ro.

Primăria Cluj-Napoca a spus că se fac verificări la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj, (CMID) însă și la Aiton unde au fost depuneri de găinaț în weekend.

'Primarul municipiului Cluj-Napoca, imediat ce a fost sesizat cu acest subiect, a solicitat reverificarea CMID, dar de asemenea a solicitat organelor de control să verifice situația de la Aiton, unde în weekend au avut loc depuneri masive de găinaț pe terenurile unei firme importante în domeniul alimentar. De asemenea, au fost descoperite la Rediu și la Aiton două depozite mari care aveau un miros ce ar fi putut genera, în combinație cu curenții de aer, un asemena miros în municipiul Cluj-Napoca. Nu putem încă să tragem o concluzie, așteptăm rezultatele autorităților de control care au fost prezente în teren pentru a preleva probe atât de la CMID, cât și de la Aiton, respectiv de la depozitul de găinaț menționat', susțin reprezentanții Primăriei.

