Mirela Vaida, rețetă de pască în două culori: „E puțin ieșită din comun. Una dintre cele mai bune pe care le-am mâncat”. Modul de preparare inedit al prezentatoarei TV

Mirela Vaida este o adevărată iubitoare de tradiții și datini românești, motiv pentru care sărbătorile sunt celebrate în familia vedetei exact cum se făcea pe timpuri. Mai mult, aceasta prepară de fiecare dată toate bucatele specifice, iar Paștele nu face o excepție. În exclusivitate pentru Spectacola, Mirela Vaida a dezvăluit care este rețeta de pască pe care o face anual, rețetă ce îi aparține mamei ei.

„La pască nu am același aluat ca și la cozonac, este făcut cu unt, cu făină. Este un pic altfel rețeta de pască, pentru că nu este chiar o pască. Mama o face mai mult ca un fel de prăjitură, cu brânză foarte multă și stafide, dar sub formă de pască. Pasca la noi nu este ca o pâine, e mai mult ca o prăjitură. Are blatul acela de prăjitură bună, de asta este o altfel de pască, puțin ieșită din comun, dar e foarte, foarte bună, una dintre cele mai bune pe care le-am mâncat și copiii mei sunt înnebuniți după pasca făcută după rețeta mamei mele, rețeta bunicilor.”, a declarat Mirela Vaida, în exclusivitate pentru Spectacola.

Ingrediente blat:

150 g zahăr

jumătate pachet unt

un ou

făină

un pahar de lapte

praf de copt

cacao

esențe

Ingrediente compoziție:

600 g brânză de vaci dulce

