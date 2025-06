Mircea Lucescu a ales cei 23 de fotbaliști care vor da bătălia cu Austria. Cine transmite marele meci care ne poate readuce în căți sau îndepărta definitiv de visul Mondialelor

Louis Munteanu a fost primul care a părăsit naționala. Atacantul lui CFR Cluj s-a accidentat la antrenament și a fost trimis la naționala U21.

Apoi, Mihăilă s-a accidentat și el la antrenamentul oficial și a devenit indisponibil pentru meciul cu Austria. Selecționerul a mai trebuit să lase încă 2 jucători în afara lotului pentru meciul de la Viena. Aleșii au fost Raul Opruț, fundașul stânga al lui Diamo, și Ionuț Nedelcearu, fundașul central al lui Akron Togliatt, anunță Digi Sport.

Iată lotul complet al celor 23:

Meciul cu Austria e foarte important. O înfrângere ne scoate în mare parte din cursa de a câștiga grupa și de a ne califica direct la Mondiale, asta după ce România a pierdut acasă și cu Bosnia, o altă contracandidată. Partida va începe de la ora 21:45 și va fi transmisă de Antena 1.

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a declarat, vineri seara, într-o conferință de presă susținută la Viena, că în meciul din deplasare cu Austria, din preliminariile CM 2026, își propune să riște atât cât e nevoie, subliniind că a analizat foarte bine adversarul.



'Austria este o echipă care joacă de foarte mult timp împreună, are o omogenitate de joc și o omogenitate sufletească, aș putea spune. Au jucători maturi, jucători aflați la cel mai bun nivel al performanței sportive. Așadar întâlnim o echipă pe care o cunoaștem, ei ne cunosc de asemenea. În această confruntare sper ca starea noastră de spirit, care este deosebită, să ne ajute să echilibrăm experiența jucătorilor lor care evoluează în campionatul Germaniei. Ne propunem să riscăm mâine atât cât este nevoie într-un joc. Nu pot să vorbesc despre ei, despre calitățile lor, dar să fiți convinși că i-am analizat foarte bine. Au un joc la care ei nu pot renunța, l-au practicat și în preliminariile Campionatului European și la turneul final. Jucătorii lor sunt aceiași, sunt 11-12 jucători care evoluează de fiecare dată. A fost construită o națională ca o echipă de club. Austria are și un antrenor extraordinar, care a știut să impună filosofia lui. Știm că este o echipă care verticalizează. Deci știm la ce să ne așteptăm. Acum să vedem în ce măsură putem să anticipăm', a spus el.



'Să vedem în ce măsură putem să trecem peste înfrângerea nemeritată cu Bosnia. Pentru că nu ne putem ascunde, am fost furați pur și simplu. Acel arbitru din acel moment nu a mai fost delegat de UEFA, deci înseamnă că greșeala lui a fost colosală, având în vedere că e o competiție în care orice punct contează pentru a ajunge la Cupa Mondială. E îndeajuns să greșească cineva și mai ales intenționat, iar cealaltă echipă pierde. Și nu e vorba doar de puncte, ci și de starea de spirit care e influențată. Cred că băieții au trecut peste asta, ne-am adunat, am încercat să ne refacem moralul. Într-un timp scurt cred că am reușit să formăm un grup omogen care să își dorește foarte mult să câștige meciul de mâine. Cu ce mijloace și ce se va întâmpla, vom vedea pe teren', a adăugat Lucescu, citat de Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News