Mircea Badea, uimit de ochelarii Adelinei Pestrițu: Vă rog, atenție!

„Vreau să vă zic că nu o urmăream pe Adelina Pestrițu pe Instagram, nu că aș avea ceva cu dânsa, dar am atâtea urmăreli, încât.... Dar mi-a trimis cineva de pe storie și am salvat și vreau să vă arăt ceva mult mai interesant decât tot ce a fost în emisiune până acum, și anume: ochelarii Adelinei Pestrițu. Deci, frățioare, eu nu am văzut ochelari mai tari de atât! (...) Pot fi un fashion statement, atenție, vă rog, mă interesează și ce spune, dar eu dau doar pentru ochelari”, a spus Mircea Badea, ulterior arătând în cadrul emisiunii sale de la Antena 3 câteva storie-uri cu Adelina Pestrițu, în care vedeta spune: „Nu-mi dau seama cum pot alții să ia pauză de la Instagram, deși e necesară, din când în când.”

„E corect, adică eu nu știu ce om să fii să trăiești fără Instagram. Sunt și niște bizari care trăiesc cumva fără Instagram. Și mărturisirea dânsei este foarte valoroasă: Eu, când n-am avut Instagram, parcă îmi lipsea ceva. În afară de Instagram, mai există și alte lucruri?! Poate există, dar nu, nu vreau să speculez”, a zis Mircea Badea, revenind la ochelarii Adelinei Pestrițu: „Ce ochelari sunt ăia?! Sunt Dumnezeu!”

Iată imaginea cu Adelina Pestrițu:

„Susțin, să trecem mai departe”, a conchis Mircea Badea.