€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Noul premier al Cehiei, anunț privind trimiterea de arme către Ucraina
Data actualizării: 10:21 08 Ian 2026 | Data publicării: 10:20 08 Ian 2026

Noul premier al Cehiei, anunț privind trimiterea de arme către Ucraina
Autor: Ioan-Radu Gava

Andrej Babis Andrej Babis - Foto: Agerpres
 

Premierul Andrej Babis anunţă că Cehia va continua să trimită muniţie Ucrainei

Noul premier populist de dreapta al Republicii Cehe, Andrej Babis, a declarat miercuri că nu va pune capăt unei iniţiative privind livrarea de muniţie de artilerie pentru Ucraina, în pofida promisiunilor sale făcute în campania sa electorală, relatează joi dpa și Agerpres.

"Proiectul va continua, iar Republica Cehă va avea rolul de coordonator", a anunţat Babic, în vârstă de 71 de ani, adăugând însă că banii contribuabililor cehi nu vor mai fi investiţi în această iniţiativă.

Acesta este un punct oarecum discutabil, deoarece printre principalii donatori ai mecanismului s-au numărat ţări precum Germania, Danemarca şi Olanda, Praga oferind doar o mică parte din fonduri. Babis a subliniat că proiectul trebuie să fie transparent şi lipsit de corupţie.

CITEȘTE ȘI               -               SUA au confiscat petrolierul Marinera din „flota fantomă” a lui Putin. Alt vas sancționat, reținut în Caraibe. Ultimele informații 

Miliardarul şi liderul partidului populist de dreapta ANO a criticat dur proiectul în timpul campaniei sale electorale şi a cerut stoparea acestuia, la fel ca şi cei doi parteneri ai săi de coaliţie de extremă dreapta.

Consiliul Naţional de Securitate al Republicii Cehe s-a întrunit la Praga pentru a discuta următorii paşi. Alături de şefii armatei şi ai serviciilor de informaţii, la reuniune era aşteptat şi preşedintele Petr Pavel.

Pavel, un fost general NATO, a lansat iniţiativa privind livrarea de muniţie pentru Ucraina, în cadrul căreia peste 1,8 milioane de cartuşe de artilerie au fost livrate Ucrainei anul trecut, 43% din totalul muniţiei furnizate Kievului, conform cifrelor oficiale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Andrej Babis
ucraina
cehia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Cum afectează România planurile UE. Adevărul de la Bruxelles, spus de Georgiana Teodorescu
Publicat acum 7 minute
Fiica lui Beyoncé și Jay-Z a împlinit 14 ani! Blue Ivy are deja un CV impresionant
Publicat acum 18 minute
Ce îi diferențiază pe votanții lui Donald Trump, Nicușor Dan și George Simion
Publicat acum 29 minute
Ninsori și ger în Capitală. Prognoza meteo actualizată pentru București
Publicat acum 53 minute
Noul premier al Cehiei, anunț privind trimiterea de arme către Ucraina
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 41 minute
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat pe 06 Ian 2026
Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
Publicat pe 06 Ian 2026
Fabrică ilegală de droguri descoperită la Cluj: 20.000 de colete și un „chimist” în spatele traficanților
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close