Mircea Badea, fază funny: Cred că le fac plângere penală ăstora de la DCNews...

„Hai să vedem, deci: Mircea Badea a luat-o la mișto pe Loredana Groza. Pe bune?! Când eu sunt fan?! Vorba aia: Lori, Lori! Feri, feri, fericire! Cum să iau eu la mișto?! Deci, nu, chiar nu. Zice: Ce mesaj ”indecent” i-a scris. Cum, mă, mesaj indecent?!”, a zis Mircea Badea în cadrul emisiunii „În gura presei”.

„Hopa! Fotografia dânsei e reușită. Absolut da, dar clar nu e în legătură cu mine, adică nu am produs eu reacția aia, vă dați seama. Ce mesaj indecent i-a scris. Nu i-am scris un mesaj indecent”, a subliniat Mircea Badea, adăugând: „Cum să-i scriu mesaj indecent?! Auzi, cică i-am trimis mesaj indecent Loredanei. Dacă sunt unii care citesc doar titlul? Știți că 95 la sută dintre oameni citesc decât titlul. Și după cică i-am trimis eu mesaje indecente Loredanei.”

„Iată comentariul lui Mircea Badea, ce întrebare i-a putut pune. Auuu! (n.r. moment în care râde). Am zis pe post că recunosc că i-am trimis mesaj pe Instagram doamnei Loredana Groza când am văzut această postare interesantă - era celebra postare cu decolteul -, i-am trimis un mesaj și am întrebat-o: Te duci la rapel? Asta a fost tot ce am întrebat. Ce e indecent?”, a spus acesta.

„Cred că le fac plângere penală ăstora de la DCNews sau ceva pentru defăimare... Să trecem mai departe”, a conchis, amuzat, Mircea Badea.