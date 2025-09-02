Mircea Badea, contrazis de Val Vâlcu

Mircea Badea a criticat șoferii români, duminică, după ce avusese loc un accident pe autostradă, acolo unde riscul ar trebui să fie minim. Realizatorul TV a zis că „România se blochează de cât de incredibil de proști sunt șoferii din România. Incredibil de proști!”.

Declarațiile lui Mircea Badea Badea au fost contrazise de jurnalistul Val Vâlcu.



„E greșit. Ăla care merge lipit de cel din față, care accelerează ca nebunul de la un stop la altul, nu e șofer prost. E doar prost”, a replicat Val Vâlcu.

Statisticile Poliției Rutiere arată că viteza excesivă, nepăstrarea distanței regulamentare și comportamentele agresive la volan se află printre principalele cauze ale coliziunilor.

Un șofer din 5 percepe depășirea vitezei legale în afara localității ca o încălcare ușoară a regulilor de circulație, fără un real pericol de accident, iar 18% dintre conducătorii auto sunt de părere că depășirea unui alt autovehicul într-o zonă cu marcaj de linie continuă/ dublă linie continuă sau semnalizată cu „Depășirea interzisă” este doar o abatere medie, cu un „oarecare pericol de accident”, arată rezultatele unui sondaj online realizat în cadrul proiectului „FII TREAZ LA VOLAN!”, la care au participat peste 6.800 de respondenți, dintre care peste 6.300 de șoferi.

Sondajul relevă, de asemenea, că pentru unii șoferi, regulile rutiere sunt „prea stricte”, dar și că depășirea vitezei legale este considerată cea mai puțin periculoasă, deși este în topul cauzelor de accident rutier din ultimii ani în România.

Ce cred șoferii români despre Codul Rutier?

Întrebați cum apreciază Codul Rutier in punctul de vedere al modului în care sunt formulate măsurile de siguranță, aproape 22% dintre conducătorii auto participanți la sondaj (1 din 5) au menționat că li se pare că unele măsuri sunt prea stricte. Prin contrast, aproape 41% sunt de părere că unele nu sunt suficient de stricte, în timp ce 37% dintre respondenții șoferi consideră că legislația este bine formulată.

Întrebați cât de greu li se pare să urmeze strict regulile de circulație și Codul Rutier, 60% dintre conducătorii auto declară că li se pare ușor și nu au probleme. Pe de altă parte, însă, pentru aproape 34% dintre ei, adică 1 șofer din 3, răspunul este „așa și așa”, deoarece, consideră aceștia, „unele reguli de circulație nu au sens”.

Cum percep șoferii români încălcarea regulilor de circulație? Depășirea vitezei legale, considerată cea mai puțin periculoasă, deși este în topul cauzelor de accident rutier

În cadrul sondajului, șoferii au fost rugați să evalueze mai multe încălcări ale regulilor de circulație în funcție de gradul de pericol al acestora, mai precis riscul de a genera un accident rutier. În mod paradoxal, depășirea vitezei legale este considerată cea mai puțin periculoasă dintre abaterile menționate, deși statisticile arată că, în România, viteza conduce în topul cauzelor accidentelor rutiere grave din ultimii ani.

Astfel, doar 48% dintre șoferii care au participat la sondajul realizat de campania FII TREAZ LA VOLAN! consideră că depășirea vitezei legale în localitate o încălcare gravă a legislației rutiere, cu un pericol important de accident, în timp ce 37% (aproape 4 din 10) conducători auto o consideră o abatere medie, cu un oarecare pericol de accident, iar 14%, doar o încălcare ușoară, fără un real pericol de accident.

Când vine vorba de depășirea vitezei legale în afara localităților, doar 37% o percep drept o încălcare gravă a legislației rutiere și un factor important de accident, în timp ce 40% dintre șoferi o consideră o abatere medie, cu un oarecare pericol de accident, iar 23% (1 șofer din 5) percep depășirea vitezei legale în afara localității ca o încălcare ușoară a regulilor de circulație, fără un real pericol de accident.

În realitate, însă, viteza a fost pe primul loc în ceea ce privește cauzele care au determinat accidentele rutiere din perioada 2019 – 2023, 16% dintre accidente fiind provocate de aceasta, iar în 2024, a fost pe locul 2 în topul cauzelor care au condus la accidente rutiere grave în România.





Lipsa semnalizării și forțarea culorii roșii a semaforului





Doar 57% dintre respondenți consideră că nesemnalizarea din trafic reprezintă o încălcare gravă a legislației rutiere, cu un pericol important de accident. 33% sunt de părere că aceasta este, mai degrabă, o abatere medie, cu un oarecare pericol de accident, iar 10% - doar o abatere ușoară, fără un real pericol de accident.

Pe de altă parte, forțarea culorii roșii a semaforului este percepută ca având un grad mai mare de risc: aproape 78% o percep ca având un pericol important de accident, în timp ce 16% o consideră ca având un oarecare pericol de accident.





Consumul de alcool și depășirea pe linie continuă





85% dintre șoferi consideră că să consume o cantitate mică de alcool înainte de a se urca la volan este o încălcare gravă a legislației rutiere, cu un pericol important de accident, iar doar 9% o văd ca o abatere medie – consumul de alcool este consideră activitatea cu cel mai mare grad de risc în cadrul sondajului realizat în cadrul proiectului „Treaz la volan”.

Pe de altă parte, aproape 77% estimează că depășirea unui alt autovehicul într-o zonă cu marcaj de linie continuă/ dublă linie continuă sau semnalizată cu „Depășirea interzisă” este o încălcare gravă a legislației rutiere, cu pericol important de accident. 18%, adică aproape 1 din 5, consideră însă că este doar o abatere medie, cu un oarecare pericol de accident.





Folosirea telefonului la volan





80% dintre conducătorii auto care au participat la sondaj percep tastatul pe telefon sau pe ecranul mașinii drept o abatere periculoasă, cu un pericol important de accident, în timp ce, pentru 15% dintre ei, această activitate are doar un oarecare pericol de accident. Și folosirea telefonului la volan este percepută similar: 77% o văd ca având un important pericol de accident, în timp ce 18% consideră că folosirea telefonului în timp ce conduc are doar un „oarecare pericol de accident”.

