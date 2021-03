Mircea Badea a arătat că Libertatea, ziarul lui Cătălin Tolontan, face fake news: Până și Kovesi mi-a dat dreptate

Libertatea a scris că: ”Prins în flagrant și arestat pe 6 septembrie 2015, pe când era aflat la al doilea mandat ca primar al Capitalei, Sorin Oprescu beneficiază de un proces care a devenit tipic pentru marile cazuri ale României: termenele se scurg, sentința definitivă întârzie și politicianul dă interviuri la televizor.”

Doar că... este o știre falsă. Chiar Laura Codruța Kovesi a spus că Sorin Oprescu nu a fost prins în flagrant. Cu toate acestea, Libertatea, ziarul lui Cătălin Tolontan, face fake news și spune că primarul de la acea vreme a fost prins în flagrant.

În 2015, la câteva zile după ce Mircea Badea spusese că nu este niciun flagrant, Laura Codruța Kovesi lămurise lucrurile, dacă mai era loc de îndoială: ” În cazul Oprescu, nu s-a aplicat procedura flagrantă”.

Mircea Badea a comentat știrea falsă apărută în Libertatea:

”Libertatea scrie că Oprescu a fost prins în flagrant. După ce am citit, am zis: ia stați puțin! Domnule Tolontan, am spus din prima zi că nu a fost flagrant. Până la urmă, a ieșit chiar Laura Codruța Kovesi, în 2015, și a zis: În cazul Oprescu, nu s-a aplicat procedura flagrantă. Deci Kovesi mi-a dat dreptate cu ce am zis eu încă din prima clipă.

Doamna Adriana Oprea (de la Libertatea), faceți fake news! La cinci ani și jumătate să faceți fake news… Mai fake decât știrea dumneavoastră nu este decât culoarea părului lui Petre Roman. Sorin Oprescu nu a fost prins în flagrant. Domnule Tolontan, Dumnezeul dumneavoastră Kovesi a zis, chiar de atunci, din 2015, că nu e flagrant, după ce spusesem și eu. Poate rectificați acest fake news…”.