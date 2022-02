Mioara Roman a ajuns la spital DE URGENȚĂ. Ce descoperire ÎNGRIJORĂTOARE au făcut medicii. Oana a spus tot

Oana Roman a anunțat pe rețelele de socializare că mama ei, Mioara Roman a fost luată cu ambulanța și internată de urgență la spital zilele trecute, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Vedeta a ținut să nu vorbească despre acest lucru, deoarece nu a vrut să îi strice ziua de naștere a fiicei sale, Izabela.

După petrecerea aniversară a fiicei sale, Oana Roman le-a povestit fanilor că zilele trecute au fost foarte grele pentru ea, deoarece a trebuit să o ducă de urgență la spital pe mama sa. Mioara Roman a fost preluată cu ambulanța, iar medicii au făcut descoperiri îngrijorătoare cu privire la starea ei de sănătate.

”Mulți dintre voi au observat că în ultimele zile nu am fost eu. Încă de când eram în vacanță, mulți m-au întrebat ce se întâmplă cu mine. Eu nu am vrut să vorbesc despre asta pentru că nu am vrut să îi stric Izabelei ultimele zile de vacanță și nici ieri, când a fost ziua ei. M-am concentrat pe ea. Dar, într-adevăr, de sâmbătă, practic ultimele două zile de vacanță au fost foarte grele, pentru că mama a ajuns din nou la spital și sâmbătă dimineață m-au sunat cei de la centru să îmi spună că mama nu se simte bine și că au chemat salvarea să vadă ce se întâmplă cu ea.

M-am speriat foarte tare, recunosc, pentru că a fost prima oară când nu eram aici și practic nu am avut control asupra a ceea ce se întâmpla. Norocul a fost că mama nu era acasă și, dacă ar fi fost acasă cu o femeie care ar fi avut grijă de ea, lucrurile nu ar fi stat bine. Până să mă sune de la centru, ei chemaseră deja salvarea, îi luaseră glicemia, tensiunea și s-au ocupat într-un mod impecabil de absolut tot. Pentru mine a fost foarte frustrant pentru că nu eram acasă.

A venit salvarea și s-au hotărât să o interneze ca să îi facă mai multe investigații, pentru că nu știau care este cauza stărilor pe care ea le avea în acel moment.

Oana Roman: Am sunat-o imediat pe Catinca

Am sunat-o imediat pe Catinca, pentru că am avut norocul ca ea să fie în București. Până să se ducă la centru, mama fusese deja transportată la spital, și după cum bine știți, la spital aparținătorii nu au voie să intre din cauza regulilor COVID, dar Catinca a început să țină legătura cu doamna doctor care se ocupă de mama la spital și norocul a fost că o și cunoștea și ne-a spus că s-au făcut multe investigații și s-a descoperit că are o infecție urinară la rinichi, care trebuie tratată. Mai așteptăm câteva rezultate. Practic, de sâmbătă mama este internată în spital, nu am putut să merg să o văd, pot doar să vorbesc cu ea la telefon. Evident că nu îi place că e la spital și tot îmi spune că vrea să plece de acolo, dar nu avem ce face, tratamentul trebuie urmat. Acesta este motivul pentru care nu am fost foarte veselă zilele acestea”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News