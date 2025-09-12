Ministrul Taiwanului avertizează asupra unui „efect de domino” în cazul în care China va prelua insula

Principalul responsabil al Taiwanului pentru politica față de China a avertizat vineri, la Washington, că Beijingul se pregătește de război pentru a recuceri insula și că, în cazul în care Taiwanul ar cădea, acest lucru ar provoca un „efect de domino” în regiune, amenințând securitatea Statelor Unite, potrivit Reuters.

Chiu Chui-cheng, șeful Consiliului pentru Afaceri cu China, cu rang de membru al cabinetului, a declarat la Heritage Foundation, cu sediul în Washington, că Partidul Comunist chinez a refuzat de mult să renunțe la utilizarea forței împotriva Taiwanului, care este guvernat democratic și pe care îl consideră parte a teritoriului său.

El a adăugat că Beijingul „se pregătește activ de război” și a subliniat intensificarea activității militare chineze în jurul insulei.

„Dacă Taiwanul ar fi cucerit cu forța de China, acest lucru va declanșa un efect de domino, va submina echilibrul regional de putere și va amenința direct securitatea și prosperitatea Statelor Unite”, a spus Chiu.

Statele Unite sunt cel mai important susținător internațional și furnizor de arme al Taiwanului, în ciuda lipsei relațiilor diplomatice formale.

Guvernul taiwanez respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului, afirmând că doar locuitorii insulei își pot decide viitorul.

În timp ce oficialii taiwanezi de rang înalt vizitează Statele Unite, astfel de vizite sunt mult mai rare decât pentru principalii aliați ai SUA și, în general, au un profil mult mai scăzut.

Joi, Chiu a vorbit în fața Comitetului Special al Camerei Reprezentanților pentru Partidul Comunist Chinez, despre combaterea dezinformării chineze și consolidarea legăturilor Taiwan-SUA, a scris președintele comitetului, John Moolenaar, pe X.

