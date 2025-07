Ministrul Sănătății laudă modelul de la Bistrița şi anunţă controale în spitalele cu probleme

"Am vizitat alături de ministrul energiei, domnul Bogdan Ivan, șantierul noului corp de clădire de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenţă Bistriţa și am ajuns la o concluzie - exemplele bune inspiră și ne dau încredere! Corpul nou al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița-Năsăud va fi finalizat și dat în folosință la sfârșitul acestui an – un proiect concret, finanțat prin PNRR, care demonstrează că în România se construiesc spitale moderne, funcționale și bine echipate.

Rezultate vizibile: un șantier aproape finalizat, echipamente medicale deja livrate și montate, echipe medicale și administrative dedicate, care înțeleg responsabilitatea uriașă pe care o au față de oameni.

În paralel, clădirea veche a spitalului este în plin proces de reabilitare, iar progresul este evident. Secția de pediatrie este complet modernizată și dotată la standarde europene.

Aceasta este dovada clară că SE POATE – acolo unde există voință, competență și respect pentru pacient.

Îi felicit pe președintele Consiliului Județean, domnul Radu Moldovan, pe primarul municipiului Bistrița, domnul Lazany Gabriel, și pe managerul spitalului, domnul ec. Szekely Paul Gabriel, pentru implicare, seriozitate și rezultate.

Mi-ar plăcea ca exemplul de la Bistrița să nu fie o excepție. De aceea transmit, din nou, clar și ferm că nu voi accepta scuze și explicații despre cum 'nu se poate' din partea unor manageri care se ascund în spatele birocrației. Nu mai avem timp de scuze.

În următoarea perioadă voi merge, inclusiv neanunțat, în spitalele în care știu că lucrurile nu funcționează corespunzător. Voi cere măsuri clare, rapide și nu voi ezita să intervin acolo unde conducerea nu înțelege că timpul vorbelor a trecut. România are spitale care funcționează exemplar – restul trebuie să se alinieze rapid. Fără scuze și explicații!", a anunţat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

