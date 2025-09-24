Ministrul Justiției, precizări privind arestarea lui Potra

Horațiu Potra, bărbatul prezentat în dosarul Parchetului General ca lider al unui grup de mercenari implicat într-o planificare a unor acţiuni violente după anularea alegerilor prezidenţiale din 2024, a fost semnalat de mass-media ca fiind reţinut în Dubai, în urma unor operaţiuni internaţionale.

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a vorbit despre acest subiect și a explicat că nu există încă o confirmare oficială din partea autorităților din Emiratele Arabe Unite privind reținerea lui Potra și a fiului său. Acesta a precizat că se așteaptă o confirmare și că, odată obținută, procedura de extrădare va urma pașii legali prin instanțele din Emirate.

„Așteptăm o confirmare oficială a autorităților din Emiratele Arabe Unite cu care suntem în colaborare. Mandatul de arestare preventivă trebuie pus în aplicare de către autoritățile statului pe teritoriul căruia sunt identificate persoanele care sunt căutate, după care urmează o procedură în fața instanțelor de judecată, autorităților judiciare din statele respective în vederea extrădării”, a spus ministrul.

Nu există o confirmare oficială că mercenarul Horațiu Potra și fiul lui au fost reținuti în Dubai

„Așteptăm, în momentul de față, o confirmare oficială de la autoritățile din Emirate. Există contacte între autorități și se așteaptă o confirmare oficială privitoare la punerea în executare a mandatului de arestare pentru cele trei persoane care sunt urmărite”, a spus ministrul.

România va avea un tratat de extrădare cu Emiratele Arabe Unite

Radu Marinescu a declarat că, deși nu există încă un tratat de extrădare cu Emiratele Arabe Unite, se poartă discuții și există deja un proiect în acest sens. Acesta a subliniat că, până atunci, cooperarea judiciară se bazează pe principiul reciprocității, care a permis deja predarea unor persoane.

„Chiar dacă nu există un tratat de extrădare, profit de contextul acestei discuții pentru a vă spune că îl vom avea, pentru că suntem în discuții cu autoritățile din Emirate, avem un draft și sunt optimist că vom parcurge toți pașii până la finalizarea unei forme instituționalizate de cooperare, dar în dreptul internațional există o bază foarte solidă pentru cooperarea judiciară. Pleacă de la principiul reciprocității, recunoaștere reciprocă și o formă de reciprocitate în predarea persoanelor. Pe această bază au fost aduse persoane", a spus Radu Marinescu.

Întrebat dacă există un orizont de timp în care ne așteptăm ca familia Potra să ajungă pe teritoriul țării natale, ministrul Radu Marinescu a răspuns că extrădarea poate dura, deoarece procedurile implică mai multe etape legale, iar durata depinde de specificul fiecărei jurisdicții.

„Procedurile acestea durează un anumit interval de timp pentru că presupun inclusiv o cale de atac. Vorbesc acum de o manieră teoretică, pentru că fiecare jurisdicție are specificitatea sa, dar, în principiu, se ajunge în fața unui judecător, se fac apărări, se parcurg aceste etape, se merge poate într-o contestație, o formă de atac, deci poate dura un anumit interval de timp”, a spus ministrul Justiției.

Se poate împiedica extrădarea în România?

Întrebat dacă se poate împiedica extrădarea în România până la soluționarea cererii lui Horațiu Potra de primire a azilului în Federația Rusă, ministrul Radu Marinescu a răspuns că soluționarea cererii de azil a lui Horațiu Potra și procedura de extrădare țin de autoritățile judiciare din Emirate, în funcție de dreptul intern aplicabil.

„Procedura se desfășoară la autoritățile judiciare din Emirate, prevalența uneia sau alteia dintre cereri ține de aplicarea dreptului intern, dar aș vrea să fac o remarcă. Parchetul General și autoritățile judiciare sunt cele care sunt chemate să descifreze raportul juridic de drept penal cu toate componentele sale și cu toți participanții, adică este posibil să fie cunoscute anumite aspecte care țin de anchetă, care încă nu privesc situația activităților Ministerului Justiției”, a spus ministrul Justiției.

„Suntem optimiști că procedura va fi parcursă în favoarea statului român"

Întrebat dacă există și varianta ca Horațiu Potra și fiul său să fie reținuți în Emirate până vor obține azil politic în Federația Rusă, ministrul Radu Marinescu a răspuns că orice variantă este posibilă.

„Orice variantă e posibilă, dar vom vedea. Noi suntem optimiști că procedura va fi parcursă în favoarea statului român, dar asta rămâne de văzut. Vor hotărî autoritățile din Emirate”, a spus ministrul Justiției la România TV.