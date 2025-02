Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, despre Călin Georgescu: Dacă e adevărat ce zice ar face pușcărie imediat

Întrebat despre reticența autorităților față de declarația lui Călin Georgescu, potrivit căreia primește informații de la serviciile secrete, Tanczos Barna a spus:

„Eu vă spun foarte sincer că câteodată nu-l cred pe domnul Georgescu. Pur și simplu nu-l cred, pentru că sunt foarte puțini oameni raționali care dacă primesc asemenea informații, după aceea ies în fața camerelor sau ies pe Tiktok și zic: uite, domnule, am primit informații clasificate, deși n-aș fi avut voie să le primesc. Dacă există asemenea dovezi, cu siguranță domnul Georgescu și cei care i-au furnizat datele ar face pușcărie imediat”.

„Eu câteodată sunt foarte reticent și recunosc, mi-e greu să fac linia între adevăr și fals în tot ce spune domnul Cășin Georgescu, pentru că am această bănuială, că multe dintre ele sunt doar chestiuni umflate, fără pic de adevăr, doar ca să sune bine. E puțin probabil ca cineva care a comis o ilegalitate, a făcut un act care se pedepsește prin închisoare, o infracțiune, a doua zi iese în fața camerelor și zice: aici sunt eu, sunt infractorul, am primit aceste date clasificate, le am acasă pe birou, veniți, luați-le, veniți cu cătușe cu tot. Cred că sunt pur și simplu declarații politice pentru că sunt sună bine, arată o anumită importanță a domnului Georgescu în sistem, dar eu nu prea le cred”.

Ministrul Finanțelor spune despre Călin Georgescu este „periculos pentru România”.

„Din moment ce face declarații cu privire la acaparare unor teritorii noi, din moment ce face declarații împotriva NATO, din moment ce face declarații împotriva Uniunii Europene, da, este periculos pentru România. România are un singur parcurs rațional și o singură direcție în care se poate merge, în care poate merge în momentul de față această țară și în viitor și în istorie este direcția vest, către Uniunea Europeană, către statele civilizate democratice, către NATO. Nu există altă opțiune pentru această țară. Sunt ferm convins de acest lucru și oricine spune altceva reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale”, a mai spus Tanczos Barna la Digi 24, în emisiunea jurnalistei Lili Ruse.

