Ministrul de Finanțe al Germaniei: Europa se află astăzi la o răscruce. Mă enervează să văd UE stând la masa copiilor

Ministrul german de finanțe, Lars Klingbeil, a solicitat miercuri un buget al UE mai „modern”, care să canalizeze fonduri către îmbunătățirea legăturilor feroviare și rutiere transfrontaliere, a rețelelor energetice, a securității frontierelor externe și a cercetării, scrie Reuters.

Klingbeil a insistat asupra unui plan în șase puncte pentru relansarea economiei Uniunii Europene, inclusiv o abordare „cumpărare produse europene” pentru componente critice, cum ar fi semiconductorii avansați, precum și o piață unică pentru apărare, cu proiecte comune de armament.

„Europa se află astăzi la o răscruce de drumuri”, a declarat Klingbeil într-un discurs la Școala Hertie din Berlin. „Fie ne unim forțele și ducem Europa înainte, fie Europa riscă să-și piardă și mai multă relevanță.”

Sub conducerea cancelarului Friedrich Merz, Germania, cea mai mare economie a Europei, dorește să-și asume un rol de lider mai important în UE, în contextul în care se confruntă cu niște State Unite mai puțin orientate spre transatlantism și cu războiul din Ucraina.

„Mă enervează să văd europenii stând la masa copiilor când vine vorba de viitorul securității continentului nostru”, a declarat Klingbeil, solicitând un rol activ al UE în negocierile de pace.

Multilateralism european și integrare continuă

Klingbeil a solicitat acorduri comerciale rapide cu parteneri, inclusiv India și blocul Mercosur din America de Sud, ca răspuns la politicile tarifare ale administrației Trump.

El a solicitat o „Uniune de Economii și Investiții” pentru a mobiliza mai mult capital privat, argumentând că o piață europeană de capital armonizată și performantă este esențială pentru a ajuta start-up-urile și scale-up-urile să crească.

„Apărarea status quo-ului nu ne va duce nicăieri”, a spus Klingbeil.

„Ca și în Germania, și Europa are nevoie de investiții și reforme”, a adăugat el.

Klingbeil a spus că abordările naționale de tip „go-it-out-singul” în implementarea regulilor pieței unice a UE sporesc birocrația și fragmentează spațiul economic comun împărtășit de cele 27 de state membre.

De asemenea, el a solicitat o mai bună recunoaștere reciprocă a calificărilor profesionale transfrontaliere pentru a încuraja mobilitatea forței de muncă.

„Mentalitatea meschină a statelor mici reprezintă cea mai mare barieră în calea investițiilor”, a spus Klingbeil.