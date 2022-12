Ministru olandez: "România putea să intre în Schengen". Iată ce spune despre Bulgaria

Ministrul a spus că nu vede rezultatul votului pe joi, în urma căruia României şi Bulgariei li s-a blocat din nou drumul spre spaţiul Schengen, ca pe un "semn de slăbiciune" pentru Uniunea Europeană sau ca pe o diminuare a solidarităţii între statele membre. "Am făcut nişte acorduri, aşa că trebuie să le respectăm", a afirmat el, fără a intra în detalii.



Întrebat dacă are să transmită un mesaj românilor şi bulgarilor, el a afirmat: "Este o diferenţă între România şi Bulgaria. Pentru România era posibil să intre în Schengen, în timp ce Bulgaria trebuie să facă paşi suplimentari până să fie gata".



În ceea ce priveşte decuplarea aderării României şi Bulgariei, el a afirmat că "depinde de Bulgaria să facă paşi suplimentari şi de Comisie să ne raporteze nouă şi apoi vom discuta mai departe."



Întrebat dacă este posibil ca problema aderării României şi Bulgariei la zona Schengen să fie pusă pe agenda Consiliului European de săptămâna viitoare, variantă vehiculată de mai multe surse în ultima perioadă, el a afirmat că acest lucru este "mereu posibil".

România, în afara Schengen. Ciucă: Nu înțelegem poziția inflexibilă a Austriei. Lipsa consensului din Consiliul JAI, o profundă dezamăgire

Premierul Nicolae Ciucă şi-a exprimat 'profunda dezamăgire' faţă de 'lipsa consensului' la nivelul Consiliului JAI de joi cu privire la aderarea României la Schengen şi a subliniat că votul Austriei este unul 'nejustificat'.

În calitate de prim-ministru și de cetățean român, doresc să încep prin a exprima profunda dezamăgire față de lipsa consensului la nivelul Consiliului JAI de astăzi în ceea ce privește aderarea României la Spațiul Schengen. Vreau, în primul rând, să adresez mulțumiri tuturor partenerilor europeni din statele membre, Comisiei Europene, Parlamentului European, dar și agențiilor europene, care ne-au susținut vocal, pe baze corecte, demonstrate prin argumente, fapte și cifre solide și care au insistat să găsim împreună soluții.

Toate statele europene au fost de acord să deschidă românilor porțile Spațiului Schengen, ca o recunoaștere a pregătirii noastre, dar și a eforturilor continue, de ani de zile, pentru protejarea granițelor externe europene. Toate, cu o singură și nejustificată excepție, Austria.

Unanimitatea nu a fost posibilă astăzi, în contextul în care un singur stat membru, Austria, a refuzat aderarea României. Această decizie rămâne fundamentată pe alegații bazate pe cifre pe care România le-a probat clar ca fiind incorecte. Nu am folosit nici măcar estimări naționale, am folosit datele agențiilor Uniunii Europene, care trebuie să rămână baza atunci când luăm decizii europene.

Am recunoscut dificultățile statelor membre care se află sub presiuni migratorii și am acționat întotdeauna solidar și activ în a găsi soluții în plan european. Numai împreună putem rezolva aceste probleme. Am avut propuneri concrete pentru partenerii noștri și am lucrat intens cu Comisia Europeană să răspundem acestor preocupări. Regretăm și sincer nu înțelegem poziția inflexibilă de Austria. Citește mai multe AICI.

